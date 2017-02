Retornando ao Cagliari, atacante Ibarbo lamenta lesões na Roma: "Fiquei com vontade de jogar"

Foto: Getty Images

Nesta sexta-feira (3), o atacante Victor Ibarbo falou com a imprensa pela primeira vez como jogador do Cagliari, na coletiva de imprensa durante sua apresentação. Em contrapartida, essa não é a primeira passagem do colombiano pelo clube da Sardenha, e após um 2016 muito conturbado na carreira, Ibarbo retorna ao casteddu em busca de recuperar seu bom futebol.

"Em Cagliari, eu me sinto como estivesse em casa, tenho muitos amigos aqui e eu estou bem com os torcedores. Estou muito feliz por estar de volta e que eu posso dar muito a eles e ao clube. Em 2015, quando eu saí, tive azar, eu fui para a Roma e imediatamente eu me machuquei. Fiquei com muita vontade de jogar e de mostrar meu valor, mas não consegui", falou o jogador, que após ter se destacado no Cagliari, foi emprestado aos giallorossi.

"Nestes dois anos muita coisa aconteceu e eu tive que infelizmente fazer muitas horas de reabilitação no ginásio. Agora estou trabalhando para retornar ao máximo. Me sinto bem de qualquer maneira, e em poucos dias eu vou me juntar ao grupo. A camisa número 32 será o oposto de 23 usado na minha primeira experiência na Sardenha", concluiu o atleta.

Em 2015, Ibarbo deixou o Cagliari, clube que na qual permaneceu por três anos e se tornou uma grande referência. Buscando alcançar altos patamares, foi emprestado do casteddu para a Roma, mas as lesões o atrapalharam e a passagem durou meia temporada, realizando apenas 12 jogos e sem marcar gols. O atacante foi ainda emprestado ao Watford, Atlético Nacional e Panathinaikos, mas em nenhuma das três equipes conseguiu recuperar o bom futebol.

O Cagliari é o 14º colocado com 27 pontos. Na próxima rodada, no domingo (5), o casteddu irá enfrentar a Atalanta, em Bérgamo, válido pela 23ª rodada da Serie A.