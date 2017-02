Após quatro meses fora, Milik é relacionado pelo Napoli para enfrentar Bologna

(Foto: Getty Images)

O atacante polonês Arkadiusz Milik figurou na lista de convocadas para a partida de Napoli e Bologna, nesse sábado (04), pela 23° rodada da Serie A. O centroavante partenopeo não entra em campo desde outubro , quando rompeu os ligamentos do joelho em amistoso por sua seleção. É grande a expectativa pela volta de Milik, ainda que seja mais provável que o atleta permaneça no banco durante os 90 minutos.

O polonês atuou com a camisa do Napoli apenas nove vezes desde que chegou à Itália, sete pela Serie A e duas pela Champions League. Chegou a ser artilheiro da equipe durante o curto período em que esteve entre os titulares, balançando as redes adversárias sete vezes.

Depois de quatro meses fora, o atacante voltou aos treinamentos há algumas semanas. Desde seu tempo no departamento médico, o Napoli teve de improvisar diferentes formações. O substituo natural, Manolo Gabbiadini não fez uma boa temporada, sendo inclusive negociado com o Southampton da Inglaterra. O atacante Leonardo Pavoletti chegou para somar ao elenco e substituir Manolo como reserva imediato.

O treinador Maurizio Sarri utilizou em alguns momentos Dries Mertens na função de falso 9, com Lorenzo Insigne e José Maria Callejón nas pontas, o que deu certo e levou o atacante belga a artilharia da equipe.

Com a volta de Milik, o Napoli renova suas esperanças para buscar a líder da Serie A Juventus, que soma 51 pontos, seis a mais que o time do sul da Itália. Além, é claro, do confronto diante do Real Madrid na Uefa Champions League