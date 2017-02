Hamsík celebra hat-trick em goleada do Napoli e afirma desejo de bater recorde de Maradona

(Foto: Giuseppe Cacace/GettyImages)

O Napoli visitou a equipe do Bologna na tarde deste sábado (04) e aplicou uma sonora goleada de 7 a 1. Marek Hamsík e Dries Mertens, três vezes cada, e Lorenzo Insigne marcaram os gols dos visitantes. Vasilis Torosidis diminuiu para os donos da casa. E o eslovaco e capitão do Napoli Hamsík falou no fim da partida sobre a bela vitória, e também a expectativa de bater o recorde de gols do maior ídolo da história do clube, Diego Armando Maradona:

“Este é um grande troféu para mim e vou mantê-lo. Além do hat-trick, foi um grande desempenho de Napoli em um estádio difícil", declarou o volante à Sky Sport Italia e Mediaset Premium. “Estamos dando esses passos em frente para conseguir algo grande. É uma pena que perdemos esses pontos contra o Palermo, mas estamos no caminho certo."

“Espero bater o recorde de Maradona. Se não for esta temporada, será na próxima. Estou feliz por estar chegando perto.” Com os três gols na goleada, Marek Hamsík chegou à marca de 109 gols com a camisa do Napoli, seis a menos que Maradona.

O Napoli de Hamsík volta a campo no próximo domingo (12). Diante de seu torcedor, no estádio San Paolo, os azzurri recebem o Genoa. Os comandados de Sarri ocupam provisoriamente a 2° colocação da tabela, com 48 pontos, um a mais que a Roma, que ainda joga na rodada. A caça à líder Juventus continua, mesmo o time de Turim tendo 3 pontos de vantagem e duas partidas ainda por fazer.