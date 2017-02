Em Turim, Juventus e Internazionale prometem Derby d’Italia de alto nível

Duas das melhores equipes do futebol italiano atualmente, Juventus e Internazionale disputam o Derby d’Italia no fim da tarde deste domingo (5), às 17h45 (de Brasília), no Juventus Stadium, valendo pela 23ª rodada da Serie A. Os bianconeri visam a vitória para continuar sua supremacia em Turim, ao passo que os nerazzurri esperam arrancar pontos fora de casa visando vaga na Uefa Champions League.

Líder isolada do campeonato, a Juve soma 51 pontos e, mesmo que perca neste domingo, não pode ser ultrapassada pela Roma, que enfrentará a Fiorentina na terça-feira (7) e tem 47 pontos. Na última rodada, os comandados de Massimiliano Allegri venceram o Sassuolo, na Emília-Romanha, por 2 a 0.

Embalada após conquistar sete vitórias consecutivas no certame, a Inter entra em campo de olho no G-3, grupo dos três primeiros colocados que dá vaga à próxima edição da Champions League. A equipe de Stefano Pioli contabiliza 42 pontos e aparece na quarta posição, cinco pontos atrás da Roma (primeiro time dentro do G-3). Na rodada anterior, os nerazzurrri superaram o debilitado Pescara, em Milão, por 3 a 0.

A Juventus leva vantagem no histórico de jogos entre os dois clubes. Em 235 partidas, a agremiação de Turim venceu 106 contra 73 triunfos da Beneamata. As equipes empataram 56 duelos. No Derby d’Italia do primeiro turno, a Inter levou a melhor sobre a Juventus: vitória por 2 a 1 no Giuseppe Meazza.

Icardi marcou um dos gols na vitória de virada, por 2 a 1, no primeiro turno (Foto: Pier Marco Tacca/Getty Images)

Allegri mantém esquema ofensivo para enfrentar a Inter

O esquema tático 4-2-3-1 parece ter agradado bastante o técnico da Juventus, Massimiliano Allegri. Usado nos últimos três jogos – três vitórias –, o atual sistema deve ser utilizado também no Derby d’Italia deste domingo, deixando os 4-3-1-2, 4-3-3 e 3-5-2 encostados em algum lugar na mente de Allegri.

Para a partida contra a Inter, o treinador não tem à disposição os meio-campistas Hernanes, que está negociando sua saída para o futebol chinês e acabou não convocado, e Lemina, lesionado. Por outro lado, o zagueiro Barzagli volta a ser convocado após estar com febre nos últimos dias.

O time que Allegri deve mandar a campo tem: Buffon debaixo das traves; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro na linha defensa; Khedira e Pjanic dando qualidade à distribuição de jogadas na volância; e Cuadrado, Dybala e Mandzukic atrás de Higuaín, vice-artilheiro da Serie A, com 16 gols.

Em entrevista coletiva nesse sábado (4), Allegri comentou sobre o jogo e ressaltou a força do oponente. “É uma partida bela de se jogar, importante para os dois times. Juventus e Inter têm elencos para vencer o campeonato, e a nossa sorte é que eles começaram mal a competição, mas é um time com muito potencial. A Inter não deve ser um estímulo, é uma partida como contra Crotone ou Cagliari”, destacou.

Inter com mudança no sistema de jogo

A última vez que a Inter venceu oito partidas seguidas na Serie A foi em dezembro de 2008, ainda com o português José Mourinho à frente da equipe. Agora, o clube de Milão tem a chance de chegar novamente a essa marca. Mas, para isso, a tarefa não é nada fácil: superar a Juventus em Turim.

Vindo de 27 vitórias consecutivas no Juventus Stadium (recorde na Serie A), os bianconeri não perdem pontos em casa desde 23 de setembro de 2015, no empate por 1 a 1 diante do Frosinone. Porém, com um time embalado por bons resultados, o técnico atual da Inter, Stefano Pioli, quer surpreender no 168º Derby d’Italia da história.

Pioli não tem nenhum desfalque para a partida. Ao contrário das últimas partidas, o técnico pode fazer uma mudança no sistema de jogo da equipe: abrir mão do 4-2-3-1 para implantar um 3-4-2-1. Sendo assim, o lateral-esquerdo Ansaldi daria lugar a Medel, que jogaria como zagueiro central, ao lado de Murillo e Miranda

Na linha de quatro no meio-campo, Candreva e D’Ambrosio nas alas, e Gagliardini e Kondogbia por dentro. Mais à frente, Brozovic e Perisic auxiliando o artilheiro Icardi, que tem a Juventus como sua vítima preferida: são sete gols em oito embates.

Pioli concedeu entrevista coletiva nesse sábado (4) e projetou o dérbi contra os rivais bianconeri. “Se eu nunca venci a Juventus é porque nunca treinei um time como a Inter. A Juventus é forte: os números dizem isso, a mentalidade, os jogadores e etc. Devemos conceder o menor espaço possível aos jogadores de qualidade. Servirá um time atento”, ponderou.