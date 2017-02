Crise: Milan perde para Sampdoria em casa e chega à quinta derrota consecutiva

Com gol do atacante Luis Muriel em cobrança de pênalti, a Sampdoria venceu o Milan neste domingo (5), no estádio San Siro, em partida válida pela 23ª rodada. O revés marcou a quinta derrota seguida do time rossonero.

O resultado fez o Diavolo estacionar na tabela de classificação, em sétimo lugar, com 37 pontos, podendo ser ultrapassado ainda nessa rodada. Já a Sampdoria dá um salto na tabela e assume a décima posição, com 30 pontos.

Agora, o Milan vai enfrentar o Bologna, fora de casa, na próxima quarta-feira (8), em partida válida pela 18ª rodada, mas que foi adiado por conta da disputa da Supercopa Italiana, em dezembro do ano passado. A Sampdoria também enfrentará o Bologna, mas em jogo que será válido pela 24ª rodada, no próximo domingo (12).

Milan um pouco melhor, mas sem gols

A partida, como esperado, começou com o Milan mantendo a posse de bola e a procura de espaços. A Sampdoria esperava em seu campo com duas linhas de quatro, aguardando um erro do adversário para armar contra-ataques.

E a primeira chance foi justamente dos donos da casa com Bertolacci que recebeu bola de Suso e arriscou o arremate, mas a defesa bloqueou. Alguns minutos mais tarde, foi a vez da Sampdoria chegar com Muriel que também teve seu chute bloqueado pelo zagueiro Paletta. Bertolacci voltou a ser perigoso quando recebeu passe de Deulofeu, dominou e chutou de perna direita, mas Viviano fez grande defesa.

Mas a melhor chance da primeira etapa foi da Sampdoria quando Deulofeu errou passe e deu a bola de presente para Bruno Fernandes que rolou para Muriel, o colombiano se enrolou um pouco com a bola, mas ela acabou sobrando para Linetty que cara a cara com Donnarumma chutou forte, mas o jovem goleiro conseguiu realizar bela intervenção.

No minutos finais da primeira etapa, o Diavolo chegou mais duas vezes com perigo: primeiro com Suso que fez grande jogada pela direita e cruzou na área, mas Viviano estava atento e defendeu o cruzamento rasteiro. Depois, Deulofeu aproveitou rebote na área e chutou de canhota, mas mandou fraco nas mãos de Viviano.

Sampdoria aguenta pressão, marca de pênalti e garante triunfo

Na segunda etapa, o panorama foi bem parecido, mas o Milan iniciou com mais ímpeto e com isso, começou a criar mais chances claras de gol. Aos três minutos, Suso fez ótimo cruzamento na área, Viviano tirou a bola parcialmente que sobrou nos pés de Deulofeu, o espanhol dominou e mandou na trave, no rebote, a bola ficou com Bacca que demorou a definir e foi desarmado.

O Milan teve nova chance com Pasalic que chutou da entrada da área, mas foi desviado. Na cobrança de escanteio, Paletta escorou para o meio da área e Bacca concluiu a jogada com uma bicicleta, mas mandou pra fora. Alguns minutos mais tarde, uma chegada mais perigosa do Diavolo novamente com Pasalic que recebeu ótimo passe de Deulofeu, chutou da meia-lua e a bola passou raspando a trave defendida por Viviano.

E quando parecia que a pressão rossonera iria aumentar, Quagliarela dominou uma bola na área e foi derrubado por Paletta. Na cobrança, Muriel bateu com muita categoria e abriu o marcador em Milão. E após esse gol, o time dirigido por Montella teve que partir pra cima com maior volume e com isso, deixava espaços para o contra-ataque adversário.

Kucka e Deulofeu fizeram boa tabela pela direita que culminou no cruzamento na área para Suso, o espanhol pegou de primeira e mandou por cima do gol. No contra-ataque, Djuricic entrou na área e chutou cruzado, mas a bola passou perto da trave.

No final, a pressão aumentou e Lapadula perdeu uma chance incrível depois de receber ótimo passe de Suso, mas o atacante chutou em cima do goleiro, no rebote, Abate não conseguiu empurrar pro gol e a defesa afastou. Já nos acréscimos, Sosa foi expulso depois de matar contra-ataque e com isso, o resultado se manteve inalterado.