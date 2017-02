Ex-Juventus, Cáceres não acerta bases salariais com Milan e segue sem clube

Google Plus

Cáceres está sem jogar desde a temporada passada (Foto: Valerio Pennicino/Getty Images)

Após chegar a realizar vários testes físicos durante a semana passada, o zagueiro Martín Cáceres optou por não aceitar a proposta do Milan e segue sem clube. Segundo a emissora Sky Sports Italia, o uruguaio, de 29 anos, estava pedindo € 1,5 milhão por um vínculo até o fim da atual temporada, enquanto a diretoria rossonera estava disposta a pagar, no máximo, metade da pedida do jogador.

O Milan não aceitou, e o canal oficial do clube, Milan TV, anunciou neste domingo (5) o fim da negociação. Cáceres está sem clube desde que seu contrato com a Juventus expirou, em junho de 2016. O jogador tem sofrido com uma epidemia de lesões, e na última temporada atuou em apenas seis partidas (449 minutos jogados).

“Propomos uma oferta que ele considerava insuficiente. Ele passou em todos os exames médicos, mas nós não pudemos concordar com os termos pessoais”, explicou o vice-presidente do Milan, Adriano Galliani, ao canal Mediaset Premium.

Crise: Milan perde para Sampdoria em casa e chega à quinta derrota consecutiva

“Eu lhe desejo o melhor, e que ele possa encontrar outro clube. Eu pensei que ele poderia ser útil para nós, porque pode jogar na lateral direita, na lateral esquerda e na zaga. Esperamos que Luca Antonelli e Mattia De Sciglio se recuperem. O mercado está fechado”, completou o dirigente.

O Milan buscou a contratação de Cáceres em função da epidemia de lesões que assombra o time de Milão, sobretudo o setor ofensivo. Dos cinco laterais do grupo, três estão no departamento médico: Luca Antonelli, Mattia De Sciglio e Davide Calabria.

Agora, Cáceres deverá viajar a Londres, na Inglaterra, para conversar com equipes da Premier League. Na semana passada, o uruguaio não conseguiu chegar a um acordo com o Crystal Palace. Segundo o jornal Tuttosport, o Lokomotiv Moscou é outra alternativa para o atleta, que teria recebido uma oferta do clube russo de € 1,5 milhão anuais por um contrato de duas temporadas. O Vasco também é outro time interessado em Cáceres.