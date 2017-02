Allegri exalta qualidade de dérbi entre Juventus e Inter: "Digno de semifinal de Champions League"

Google Plus

Foto: Valerio Pennicino/Getty Images

“Um jogo digno de semifinal de Uefa Champions League”. Assim o técnico Massimiliano Allegri avaliou o Derby d’Italia disputado nesse domingo (5) entre Juventus e Internazionale, em Turim, pela 23ª rodada da Serie A. O clássico terminou com vitória bianconera, por 1 a 0, gol do meia colombiano Juan Cuadrado. Os donos da casa ainda acertaram o travessão duas vezes, com Paulo Dybala e Miralem Pjanic.

“Foi um jogo de alta qualidade, digno de semifinal de Champions League, tanto em termos de talento individual e desempenho coletivo”, disse Allegri, após o jogo, aos veículos Mediaset Premium e Sky Sports Italia.

“Em alguns momentos, não estávamos muito organizados e sofremos contra-ataques, mas criamos várias oportunidades para ficar em vantagem e, depois, matar o jogo. Nós dificilmente permitimos quaisquer chances à Inter”, avaliou.

A vitória da Juventus pôs fim a uma sequência de sete triunfos seguidos da Inter na Serie A, que melhorou o futebol após a saída do holandês Frank de Boer e a entrada de Stefano Pioli à frente da equipe interista. “Felizmente para nós, a Inter teve um começo de temporada difícil, porque caso contrário, eles estariam lá em cima brigando pelo título”, observou Allegri.

O treinador ainda minimizou o fato de a Juve ter alcançado a quarta vitória consecutiva com o novo esquema tático. Depois de perder para a Fiorentina, em Florença, utilizando um sistema com três zagueiros, Allegri passou a usar o 4-2-3-1. O novo esquema possibilita que suas principais estrelas do ataque, como Gonzalo Higuaín, Paulo Dybala, Mario Mandzukic e Juan Cuadrado, atuem juntos.

“O que conta é a atitude que você toma no campo, não os sistemas específicos. Eu ouço falar de esquemas [táticos], mas se eu tiver jogadores com essas características, podemos jogar dessa forma; caso contrário, não podemos. Acho que reduzi-lo a números não é muito preciso”, ponderou.