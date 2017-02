No encerramento da rodada, Roma enfrenta Fiorentina para não deixar Juve escapar

Como de costume nos últimos anos, a Serie A tem a Juventus como líder, acompanhada de perto por Roma e Napoli. Além das duas equipes, ao menos outras cinco brigam por uma vaga nas competições europeias, como Lazio e Inter. Também é o caso da Fiorentina, que vai à capital italiana enfrentar os giallorossi nesta terça-feira (7), às 17h45 (de Brasília). O estádio Olímpico de Roma será responsável por receber o jogo entre os dois times, que ocupam vagas na parte de cima da tabela, e têm desfalques importantes.

A partida será válida pela 23ª rodada da Serie A e coloca frente à frente duas equipes que não venceram na última rodada da competição. Os donos da casa perderam para a Sampdoria, em Gênova, por 3 a 2, levando uma virada no fim. No entanto, venceram o Cesena pela Copa Itália, pelo placar de 2 a 1, com Totti marcando o gol da vitória nos últimos minutos. Enquanto isso, a Viola chega carregando um empate contra o Genoa, em 3 a 3.

Na terceira colocação da liga nacional, a Roma tem que vencer para se manter próxima à Juventus, e ultrapassar o Napoli, que tem um jogo a mais, depois de trucidar o Bologna pelo placar de 7 a 1. Com 47 pontos, os romanistas estão sete atrás da Velha Senhora. Por outro lado, caso vença, a Fiorentina, que tem 37 pontos, volta a se aproximar de Internazionale e Atalanta, uma vez que ambas têm 42 pontos e um jogo a mais, por já terem jogado na rodada atual.

Spalletti mostra confiança em perseguição à Juventus: "Temos que acreditar que tudo é possível"

Fica muito claro que o maior objetivo da Roma na temporada é bater a Juventus e conquistar seu quarto título da Serie A. No entanto, a missão é difícil e o treinador Luciano Spalletti reconhece tal dificuldade. Apesar disso, vê o jogo contra a Fiorentina como uma oportunidade de se manter próximo aos adversários: "Precisamos nos manter o mais próximos possível. A Juventus está em grande forma, mas está bem na nossa frente e, ficando de olho neles, podemos encontrar mais motivação. Desse modo, temos que acreditar que tudo é possível enquanto estivermos jogando. Napoli e Juventus foram muito bem construídos. Eles são fortes e estarmos próximos deles significa que nós também somos", afirmou o técnico.

Spalletti não poderá contar com alguns de seus comandados para o jogo contra a Viola. O próprio treinador deu uma atualização sobre os lesionados e garantiu a volta de Juan Jesus, mas ainda não poderá contar com Diego Perotti, que segue trabalhando em separado, e Alessandro Florenzi. Além disso, o egípcio Mohamed Salah não estará apto a entrar em campo, depois de servir sua seleção na Copa Africana de Nações.

Além disso, o treinador esclareceu qualquer dúvida a respeito do brasileiro Gérson. O meia disputou uma partida pelo time de juniores da Roma, o primavera. Especulava-se que teria sido uma forma de punição, mas Spalletti negou prontamente tais boatos: "Não foi uma punição, de maneira alguma. Só decidimos por isso porque jogávamos na terça. Ele precisava jogar e resolvemos colocá-lo como capitão no primavera. Também queríamos ver como ele jogava num conceito de time. A especulação de que ele foi jogar nos juniores como forma de punição não faz o menor sentido", disse Spaletti.

Paulo Sousa clama por eficácia da Fiorentina e exalta carreira de Totti: "É como um conto de fadas"

Pelo lado da Fiorentina, a intenção é repetir o resultado do primeiro encontro entre as duas equipes na temporada, quando a Viola venceu por 1 a 0. Segundo o técnico Paulo Sousa, o que ele pede para seus jogadores é eficácia na hora de concluir as jogadas: "Queremos marcar um gol a mais que nossos adversários e é isso que tento colocar na mente de meus jogadores. Nossa mentalidade não deve mudar por jogarmos em casa ou fora. Precisamos ser eficazes e cirúrgicos, aproveitando nossas oportunidades. Desse modo, talvez o resultado seja favorável a nós", ressaltou o português.

Entre os desfalques pelo lado do time de Florença, estão Nikola Kalinic e Riccardo Saponara. O atacante croata fica de fora por conta de uma lesão no joelho direito, após receber uma pancada no último compromisso do time. Enquanto isso, Saponara ainda vem se recuperando de uma lesão no tornozelo, e não está pronto para voltar aos gramados.

Na coletiva de imprensa antes da partida, Sousa também falou sobre Francesco Totti, camisa 10 da Roma. Segundo o mister da Fiorentina, o italiano vive uma carreira que mais parece uma história de ficção: "Eu já falei em outro momento que a carreira de Totti é como uma história de conto de fadas. Ser um jogador é a melhor coisa no futebol, então ele precisa jogar enquanto se sentir confortável. Ele tem muito a oferecer para a Roma tanto como jogador, quanto como uma personalidade do time e parte do clube", afirmou o treinador.