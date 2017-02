Após rusga com Montella, Bacca pede desculpas e promete pagar jantar a jogadores do Milan

Bacca tem sido alvo de críticas no MIlan na atual temporada (Foto: Emilio Andreoli/Getty Images)

Nessa segunda-feira (6), o atacante Carlos Bacca contactou o canal oficial do Milan, com o objetivo de pôr um ponto-final em uma polêmica envolvendo o seu nome e o do treinador milanista Vincenzo Montella. O colombiano teria ficado insatisfeito ao ser substituído pelo italiano Gianluca Lapadula na segunda etapa da partida contra a Sampdoria, em Milão, no último domingo (5).

Em um rápido bate-papo, o atacante de 30 anos revelou ter conversado com o treinador, afirmou ter analisado melhor as coisas e prometeu pagar um jantar para o elenco rossonero como uma forma de pedir desculpas.

"Não há nenhum problema com o professor. Aconteceu que eu fiquei chateado por ter saído do jogo que estávamos perdendo, e eu gostaria de ajudar a minha equipe. Foi uma decisão dele e eu estava de cabeça quente. Depois, eu analisei as coisas de cabeça fria, conversei com o Montella e o elenco e me desculpei com todos. Sei que errei e vou pagar um jantar a todos", revelou o centroavante, camisa 70 do Milan.

Bacca também falou sobre a próxima partida do time contra o Bologna, ressaltando que estará totalmente concentrado para o duelo e que precisa melhorar para ajudar mais a equipe.

"O futebol tem disso, temos a oportunidade de nos reabilitar rapidamente porque tem outro jogo. Estou trabalhando muito para estar 100% para o jogo. Sei que posso dar mais pelo time e o time também pode dar mais por mim, mas estamos unidos para seguir em frente", admitiu.

Diferentemente da temporada anterior, Carlos Bacca não vive um bom momento no Milan, ainda que seja o artilheiro do clube na atual temporada, com nove gols. Isso vem se refletindo no momento do time, que vem de quatro derrotas seguidas, considerando também a Copa da Itália, e caiu bastante na tabela de classificação da Serie A. Agora, o time de Milão ocupa a oitava colocação, com 37 pontos, e uma partida a menos para disputar.