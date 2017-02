Dzeko brilha, Roma enfia quatro na Fiorentina e recupera segundo lugar

A Roma não tomou conhecimento da Fiorentina e goleou o time de Florença, por 4 a 0, nesta terça-feira (7), no estádio Olímpico, pelo encerramento da 23ª rodada da Serie A. Destaque do jogo, o atacante Dzeko marcou duas vezes e assumiu a liderança da artilharia, com 17 gols. O zagueiro Fazio e o meia Nainggolan completaram o placar.

Com o resultado, a Roma chegou a 50 pontos e tirou o Napoli da segunda posição. O time da capital, agora, está atrás da líder Juventus, que entrará em campo nesta quarta-feira (8), contra o Crotone, para disputar jogo adiado da Serie A. Já a Fiorentina figura na sétima colocação, com 37 pontos, a cinco pontos do primeiro clube dentro da zona de classificação à Uefa Europa League, Internazionale.

A Roma jogará novamente no domingo (12), quando encara o Crotone, na Calábria, às 9h30. A Fiorentina, por sua vez, receberá a Udinese, no sábado (11), em Florença. Jogos no horário de Brasília.

Gol de Dzeko dá vantagem à Roma

Nos primeiros minutos de jogo, a Roma conseguiu impor seu futebol envolvente e vistoso ante a Fiorentina. O time da capital sufocou a Viola no campo defensivo a todo instante. Os visitantes, por sua vez, se fechavam com extrema qualidade, com linhas bem compactas para não gerar espaço ao adversário, e tinham no contragolpe sua saída de escape.

Porém, foi a Fiorentina quem criou o primeiro lance de perigo do jogo. Rodríguez acionou Chiesa em lançamento longo, o ala viola encobriu o goleiro, mas Fazio chegou à bola a tempo de evitar o gol. A Roma respondeu com Bruno Peres, que gingou na frente do marcador e conseguiu finalizar de canhota, tirando tinta da trave.

Mais uma ótima jogada coletiva da Roma, na qual Nainggolan inverteu o jogo para Bruno Peres. O ex-lateral do Torino, contudo, pegou mal na bola e desperdiçou uma grande oportunidade. Depois de tanto pressionar, a Roma finalmente conseguiu quebrar as linhas da Fiorentina e abrir o placar. De Rossi deu belo passe para Dzeko dominar e bater no banco direito do goleiro.

Foto: Giuseppe Bellini/Getty Images

Roma constrói goleada

A Roma voltou do intervalo com a mesma “fome” que encerrou a primeira etapa. Logo na saída de bola, o time de Luciano Spalletti deixou claro que iria com força atrás do segundo gol. E ele não demorou a sair: De Rossi cobrou falta na cabeça de Fazio, e a bola foi morrer no fundo das redes.

Empurrado pela torcida, o time romano seguiu em cima, pressionando a saída de bola da Fiorentina para forçar os defensores ao erro. Em boa jogada de Emerson Palmieri pela ponta esquerda, o ala-esquerdo passou para Rüdiger dominar na área, girar e finalizar com perigo.

Para tentar mudar o panorama da partida, o técnico da Fiorentina, Paulo Sousa, optou por sacar um dos craques da equipe Bernardeschi para colocar o atacante Tello. Nada adiantou, no entanto. Afinal, logo após a alteração, a Roma ampliou. De Rossi ligou Strootman na ponta esquerda, o camisa 6 encontrou Nainggolan infiltrando na área, e o ‘Ninja’ não desperdiçou.

Quando o placar parecia sacramentado, o zagueiro Astori errou feio na frente de Dzeko, o atacante roubou a bola e bateu rasteio, no contrapé de Tatarusanu. O goleiro da Fiorentina ainda evitou um prejuízo ainda maior para seu time, pois defendeu chute perigoso de Dzeko.