Com desfalques, Milan enfrenta Bologna em busca de reabilitação na Serie A

Nesta quarta-feira (8), Bologna e Milan se enfrentam no estádio Renato Dall'Ara, em Bologna, às 17h45 (de Brasília), em partida atrasada válida pela 18ª rodada da Serie A. O jogo foi adiado em função da Supercopa Italiana, realizada em dezembro do ano passado, no Catar, entre o Diavolo e a Juventus.

O time da casa vem de uma terrível derrota em casa para o Napoli, no último final de semana, por 7 a 1. Com o resultado, a equipe dirigida por Roberto Donadoni estacionou na 13ª colocação na tabela, com 27 pontos.

Já os visitantes também vêm de derrota em casa, mas por 1 a 0 diante da Sampdoria. Com o revés, a equipe completou quatro jogos sem vencer pela Serie A e manteve-se estacionado na sétima colocação, com 37 pontos.

Donadoni quer time concentrado para não repetir goleada sofrida

Perder já deixa um clima ruim em uma equipe. Mas sofrer uma goleada em casa por 7 a 1 deixou bem clara as deficiências do Bologna. Para tentar limitá-las para que se repitam o menor número de vezes possível, o treinador Roberto Donadoni pode promover algumas mudanças no time titular para encarar o Milan.

A principal mudança será na lateral esquerda, onde Masina, expulso contra o Napoli, será substituído por Krafth. No gol, Mirante sentiu lesão muscular e também é desfalque: em seu lugar atua Da Costa. As outras mudanças devem ser no meio de campo, onde Pulgar, Donsah, Nagy e Viviani disputam por duas vagas para jogar ao lado de Dzemaili.

Em entrevista coletiva, Donadoni tentou explicar o porquê da derrota acachapante contra o Napoli e ponderou que quem não sentir vontade de se recuperar, não jogará.

"O resultado de sábado foi incrível. É até difícil explicar porque aconteceram lances atrás de lances que resultaram naquilo. Foi uma partida perfeita no modo negativo. O time entretanto já absorveu o momento e entendeu que deveremos nos recuperar nessa partida. No treino de domingo eu já consegui ver essa mentalidade neles e quem não tiver, não vai jogar", disse o treinador do Bologna.

Milan quer a vitória para encostar nos times na luta pela Europa League

Passado o ano novo com o título da Supercopa Italiana nos pênaltis contra a Juventus, as coisas pareciam finalmente estar no caminho certo para o Milan. Porém, bastaram alguns jogos sem vencer e algumas lesões sérias de jogadores titulares para a turbulência retornar com força para os lados de Milanello.

Para sair dessa crise de resultados, o técnico Vincenzo Montella já conta com vários desfalques importantes, e terá pelo menos mais dois para esse duelo: Calabria, machucado, e Sosa, suspenso, estão fora. Por isso, Vangioni deve ganhar a sua primeira chance desde a sua chegada ao clube como titular, e Locatelli volta a ser titular.

Na defesa, o time terá o retorno do capitão Abate e, com isso, Kucka volta ao meio de campo, juntamente com Pasalic. No ataque, Lapadula deve começar como titular depois da pequena polêmica envolvendo Bacca e o treinador. No mais, será o mesmo time que atuou na última rodada.

Em entrevista coletiva, Montella elogiou o time do Bologna, ressaltando que era uma das melhores defesas da competição antes do duelo de sábado, contra o Napoli. O comandante rossonero afirmou que quer ver sua equipe com mais personalidade, precisos e eficazes para acabar com o jejum de vitórias.

"Conheço bem esse time [o Bologna], tem uma das melhores defesas, com exceção do último jogo. É um time bem equilibrado, com uma fisionomia e bem treinada. Quero ver o meu time com personalidade, com ideias e devemos ser mais resolutivos na área. Espero também que os meus meio-campistas sejam mais presentes dentro da área", comentou o treinador do Milan.