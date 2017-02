Sem espaço na Juventus, Hernanes acerta com Hebei Fortune, da China

Foto: Aitor Alcalde Colomer/Getty Images

Um dos nomes mais especulados na última janela de transferências de inverno, o meio-campista Hernanes decidiu seu futuro na tarde desta terça-feira (7). Sondado por outras equipes italianas, como o Genoa mais recentemente, e pelo São Paulo nas última semana, o brasileiro deixa a Juventus para jogar no Hebei Fortune, da China, por € 10 milhões (R$ 33 milhões). Em solo asiático, Hernanes deve receber € 7 milhões (R$ 23 milhões) ao ano.

A transação que surgiu como um forte boato nos veículos italianos ganhou mais força no último final de semana, quando o compatriota e companheiro de Juventus de Hernanes, Daniel Alves, compartilhou um vídeo em suas redes sociais onde praticamente se despedia do Profeta.

"Momento profético: quando um irmão se vai para viver algo melhor do que se estava vivendo aqui, não existe tristeza. Lembre-se de que a felicidade de seus irmãos será sempre a sua felicidade", declarou o lateral.

Em sua nova equipe, Hernanes será comandado pelo experiente Manuel Pellegrini, e terá como companheiros o brasileiro Aloísio, ex-São Paulo, Lavezzi e Gervinho. Vale ressaltar que mais recentemente, ficou definida que na Liga Chinesa só poderão ser utilizado simultaneamente três atletas estrangeiros.

Pernambucano, Hernanes jogou pelo Santo André antes de se destacar pelo São Paulo. O jogador teve como missão suprir as ausências dos consagrados Josué e Mineiro, e foi além das expectativas. Conquistou por duas vezes o Campeonato Brasileiro, sendo o melhor jogador da competição no segundo título em 2008.

Com mais de 200 partidas com a camisa Tricolor, o meia recebeu o apelido de Profeta, e se tornou ídolo no Morumbi. Em 2010, foi negociado por € 13,5 milhões com a Lazio, onde mais uma vez experimentaria a idolatria.

Em quatro temporadas sendo a principal peça da equipe de Roma, Hernanes rapidamente ganhou o carinho da torcida. Na temporada 2012/13, conquistou a Copa Itália pelo clube. No fim de 2013, Hernanes transferia-se para a Internazionale por € 20 milhões.

Oscilando entre bons e maus momentos, o jogador foi convocado para a disputa da Copa do Mundo de 2014, a primeira de sua carreira. Um ano depois da competição disputada no Brasil, Hernanes chegava a Juventus.

Já não era de hoje que Hernanes perdia cada vez mais espaço no meio-de-campo da Juventus. O jogador disputava posição diretamente com Claudio Marchisio, Sami Khedira, Miralem Pjanic, Mario Lemina e Kwadwo Asamoah.

A 'gota d'água' parece ter sido a chegada do jovem promissor Rincón. Na última semana, o brasileiro também ficou de fora da lista da equipe bianconeri para as oitavas de finais da Uefa Champions League.