Na lanterna da Serie A, presidente do Pescara tem carros incendiados

Foto: NurPhoto/Getty Images

Em mais um episódio daqueles que ninguém gosta de contar, o presidente do Pescara, Daniele Sebastiani, lanterna da Serie A nesta temporada, teve dois de seus veículos incendiados em seu próprio jardim nessa terça-feira (7). Segundo a Promotoria da cidade de Abruzos e a Agência Efe, nenhum suspeito foi identificado até então.

Indignados, ex-atletas e treinadores comentaram em suas redes sociais sobre o fato. "Quando se superam os limites do esporte, caímos na tristeza absoluta. Absurdo, o Pescara não é isso", disse o ex-jogador e atual técnico do Pescara, Massimo Oddo.

"O que aconteceu com o presidente Sebastiani é algo que me surpreendeu, estas coisas nunca deveriam acontecer. Ganhar não é fácil, e o momento do Pescara não é fácil", declarou Massimiliano Allegri, comandante da Juventus.

Com apenas uma vitória em 23 jogos disputados (sendo esta fora das quatro linhas, já que aconteceu após uma punição ao Sassuolo, por uma escalação irregular), o Pescara está na última colocação da liga italiana, com míseros nove pontos conquistados.

A 14 pontos do Empoli, primeira equipe fora da zona de rebaixamento, a equipe necessita de algo próximo a um milagre para se safar do descenso. A gota d'água para os torcedores da equipe parece ter sido a partida da rodada passada da Serie A, onde o Pescara foi goleado pela Lazio por 6 a 2.

Em busca de sua primeira vitória dentro dos gramados, o Pescara volta a campo no próximo domingo (12), quando encara o Torino no estádio Olímpico de Turim, pela 24ª rodada da liga italiana.