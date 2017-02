Com gols na segunda etapa, Juventus supera Crotone e mantém folga na liderança

Na tarde desta quarta-feira (8), a Juventus visitou a equipe do Crotone, no estádio Ezio Scida, em partida atrasada da 18ª rodada da Serie A, e saiu vencedora pelo placar de 2 a 0. O croata Mario Mandžukić e o argentino Gonzalo Higuaín marcaram, no segundo tempo, para definir a vitória da líder do certame.

O resultado fez com que a Juventus mantivesse uma boa folga na ponta da tabela. Agora, a Vecchia Signora soma 57 pontos, sete a mais que a vice-líder, Roma. Já o Crotone continua amargando a zona de rebaixamento, com apenas 13 pontos conquistados, na penúltima posição da competição.

Ambas as equipes entram em campo novamente na semana que vem. Os rossoblù em outra difícil partida: a Roma, no domingo (12) às 9h. A líder do campeonato, por sua vez, viajará mais uma vez, dessa vez para encarar o Cagliari também no domingo, às 17h45. Jogos no horário de Brasília.

Juventus pressiona, mas não fura bloqueio do Crotone

Os visitantes começaram a partida em ritmo alucinante. Logo nos primeiros dez minutos já haviam chegado três vezes com perigo na área do Crotone, e somavam 80% de posse de bola, não deixando os donos da casa respirar ou passar da linha divisória do gramado.

Aos 22 minutos surgiu a chance mais clara até então. Em bela troca de passes ofensiva, Dybala bateu forte para ótima defesa do goleiro Cordaz. A Juve seguiu no controle da partida, sem dar chances ao Crotone, e aos 34 Higuaín desviou uma bola cruzada na área, mas parou mais uma vez no goleiro adversário. O primeiro tempo chegou ao fim e a Juventus não transformou em gols sua predominância.

Na insistência, Juve marca dois gols e garante vitória

O segundo tempo iniciou de maneira muito parecida com o primeiro. Os visitantes mantinham a posse de bola, porém atacavam de maneira pouco efetiva. Isso seguiu até os 59 minutos, quando Asamoah recebeu bom cruzamento e cabeceou. O arqueiro do Crotone conseguiu salvar em um primeiro momento, mas Mandžukić estava lá para conferir e abrir o placar no Ezio Scida.

Com o gol adversário, o Crotone se viu na obrigação de sair mais pra o jogo. Dois minutos após o tento sofrido, Falcinelli teve a primeira boa chance para os rossoblù no jogo, em falta levantada na área, mas parou em Buffon. Nesse momento a posse de bola, porém, seguia em sua maioria nos pés da Juventus, que não demorou muito para encontrar o caminho das redes mais uma vez e definir a partida.

Aos 71, Híguain recebeu belo passe dentro da área, driblou o goleiro e marcou um bonito gol para a Juve. Daí em diante, a Vecchia Signora apenas administrou o placar para alcançar mais uma vitória na Serie A.