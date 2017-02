Milan supera duas expulsões, vence Bologna e quebra sequência negativa

Em jogo atrasado da 18ª rodada da Serie A, o Milan superou as adversidades para vencer o Bologna, por 1 a 0, em Bologna, nesta quarta-feira (8). O time de Milão teve dois jogadores expulsos, Paletta e Kucka, e sofreu forte pressão dos donos da casa. Porém, aos 44 minutos do segundo tempo, Deulofeu fez grande jogada na linha de fundo e rolou para Pasalic marcar o único tento do confronto.

A vitória não fez o Milan galgar posições na tabela da Serie A – segue no sétimo lugar, com 40 pontos –, mas serviu para quebrar uma sequência negativa. Os rossoneri estavam há cinco jogos sem vencer, incluindo quatro derrotas nas últimas quatro partidas. O Bologna, por sua vez, continua na 14ª colocação, com 27 pontos.

Com ânimo revigorado, o Milan volta a campo na próxima segunda-feira (13) para enfrentar a Lazio, na capital, às 17h45. Já o Bologna medirá forças com a Sampdoria, em Gênova, no domingo (12), às 15h. Jogos no horário de Brasília.

Paletta é expulso e complica Milan

Sofrendo com desfalques, o Milan teve duas boas chances seguidas de abrir o placar. Gastaldello falhou após lançamento de Paletta, Deulofeu ficou com a bola, avançou, e finalizou em cima do goleiro Da Costa. No rebote, Pasalic arrematou muito forte, e a bola sumiu por muito.

No decorrer do jogo, o Milan caiu de rendimento e atraiu o Bologna, que equilibrou o confronto. O time rossoblù conseguia, em algumas investidas, chegar com superioridade numérica ao ataque, mas pecava no momento de concluir o lance.

A coisa piorou para o Milan quando o zagueiro Paletta fez falta dura em Dzemaili, que sairia cara a cara com Donnarumma, e acabou recebendo o segundo cartão amarelo. Milan com dez. Antes disso, o técnico milanista, Vincenzo Montella, perdeu seu melhor zagueiro, Romagnoli, lesionado; Zapata entrou no seu lugar.

Apesar da situação complicada, contudo, o Milan conseguiu se defender bem até o fim do primeiro tempo. A melhor chance que o Bologna criou foi num chute de Dzemaili de longa distância, defendido por Donnarumma.

Outra expulsão, grande assistência de Deulofeu e gol salvador de Pasalic

Devido à expulsão de Paletta, Montella voltou do intervalo com uma alteração: colocou o zagueiro Gómez no lugar do volante Locatelli.

O Bologna levantou a torcida presente no Renato Dall’Ara em um finalização de Verdi que explodiu em Zapata e se perdeu pela linha de fundo. O Milan respondeu logo em seguida: em jogada individual, Deulofeu tirou a marcação e finalizou rasteio para a defesa de Da Costa.

Se com dez jogadores a situação do Milan estava difícil, com nove, piorou ainda mais. Aos 59 minutos, Kucka fez falta em Verdi e recebeu o segundo cartão amarelo. Com isso, Montella fechou de vez o time: colocou o volante Poli no lugar do centroavante Bacca.

Após a segundo expulsão do Milan, o Bologna foi para cima e quase abriu o placar em chute de Krejci, mas Donnarumma fez bela defesa e evitou o gol. O Milan deu devolveu na mesma altura. Deulofeu deixou Pasalic livre na cara do gol, porém o meio-campista chutou em cima do goleiro adversário. No escanteio oriundo desse lance, Deulofeu acertou o travessão.

Quando o duelo caminhava para um empate sem gols, entretanto, o habilidoso Deulofeu tirou da cartola uma bela jogada na linha de fundo, passou do defensor, e tocou para Pasalic estufar as redes. O gol da superação e da vitória rossonera no Renato Dall’Ara.