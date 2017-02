Bonucci destaca atitude da Juventus diante do Crotone: "Tivemos paciência"

Foto: Giuseppe Bellini/Getty Images

Se os rivais apostavam todas as suas fichas em um tropeço da Juventus em sua partida adiada, ela foi por água abaixo nessa quarta-feira (8). A Velha Senhora foi à região da Calábria e venceu o penúltimo colocado Crotone, no estádio Ezio Scida, em confronto válido pela 18ª rodada da Serie A.

Com muitas dificuldades, principalmente na etapa inicial, a equipe bianconera só inaugurou o marcador no segundo tempo. Os atacantes Mario Mandžukić e Gonzalo Higuaín foram os responsáveis pela vitória por 2 a 0.

O resultado positivo deixou a Juventus com 57 pontos conquistados nesta temporada da liga italiana. Sete pontos à frente da Roma que ocupa a segunda colocação. O defensor Leonardo Bonucci falou sobre as dificuldades enfrentadas em Crotone e sobre o momento da Velha Senhora, cada vez mais próxima do hexacampeonato, que seria algo histórico e inédito na Itália.

"É sempre assim as partidas contra o Crotone, sabíamos que eles iriam esperar por nós em seu campo de defesa e precisamos ter paciência para encontrar os espaços entre as linha dos adversário. No primeiro tempo tivemos um desempenho muito abaixo do habitual, mas a determinação após o intervalo nos empurrou para três pontos de extrema importância. Agora vamos em busca deste sexto Scudetto consecutivo", declarou à Sky Sport Italia.

"Disseram por muitas vezes que a Juventus estava em crise, mas as críticas só nos motivam, elas fazem a equipe melhorar e querer provar que todos estão errados. Antes da partida contra a Internazionale [duelo vencido pela Juve no último final de semana] eles se abriram nos últimos 20 minutos da etapa inicial, o que facilitou para nós. Mas de um modo geral contra eles e hoje contra o Crotone levamos algum tempo e tivemos que mostrar muita paciência para encontrar a chave do gol", acrescentou.

Pela 24ª rodada, a Juventus enfrentará o Cagliari no próximo domingo (12), no estádio Sant'Elia, na região da Sardenha.