Sem vencer há três jogos, técnico Donadoni assume culpa por derrota para o Milan

Foto: Getty Images

O início do segundo turno da Serie A está sendo um grande filme de terror para a equipe do Bologna. Após a pesada derrota em casa por 7 a 1 diante do Napoli, nesta última quarta-feira (9), os felsinei não conseguiram bater o Milan, que estava com dois jogadores a menos em campo, perdendo também em seu estádio por 1 a 0. A pressão dos torcedores bolognesi são intensas, visto isso, em entrevista cedida à Sky Sport, Roberto Donadoni assumiu a culpa na derrota do jogo passado.

"É minha responsabilidade. Conceder um gol nessas circunstâncias significa que não temos a nitidez necessária. Sinto muito", disse o treinador, se desculpando aos torcedores. "Nós não conseguimos tirar proveito de ter dois homens a mais. Estávamos muito estáticos, não muito afiados e nosso desejo de compensar a derrota para Nápoles nos deixou ansiosos", opinou.

"Os protestos dos torcedores são naturais, já que perdemos em casa com 11 contra nove. Eu assumo a responsabilidade. Pagamos por erros ingênuos, permitimos alguns contra-ataques absurdos e nossas chutes não acertavam o gol adversário", comentou Donadoni. "Quando você joga contra nove homens, isso gera a crença que você simplesmente tem que ganhar, e em vez disso nos penalizou. Temos que aprender com isso. Com o passar do tempo, ficamos cada vez mais frenéticos, agitados e sem foco.Conceder a meta no final foi apenas o cenário de pesadelo", disse.

Além do treinador, o atacante Mattia Destro também foi alvo dos protestos da torcida rossoblu, e Donadoni comentou sobre o camisa 10 da sua equipe: "Quando um atacante não marca, as pessoas colocam responsabilidade excessiva sobre seus ombros. Ele está tendo algumas dificuldades, mas ele tentou e trabalhou duro. Deveríamos ter apoiado ele melhor", concluiu.

A equipe do Bologna ocupa o 14º lugar da Serie A, possui 13 pontos de distância da zona de rebaixamento, mas ela pode diminuir se caso os três últimos colocados começarem a engrenar na competição. Os felsinei tentarão voltar ao caminho das vitórias diante da Sampdoria, no estádio Luigi Ferraris, neste próximo domingo (12).