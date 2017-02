Com passagens por Juventus e Sevilla, meia Maresca anuncia aposentadoria aos 37 anos

Foto: Getty Images

Nesta sexta-feira (10), o meio-campista Enzo Maresca, de 37 anos, decidiu que irá pendurar as chuteiras ao final da atual temporada. O jogador que atualmente está sem clube e que defendia as cores do Hellas Verona até o final do ano passado, anunciou a aposentadoria através do seu perfil no Instagram, onde deixou uma mensagem aos torcedores e seus fãs.

"Aos 37 anos, depois de quase 20 anos de futebol, decidi parar. Foram anos vividos com paixão imensa, uma paixão que me levou a jogar em quatro países diferentes, uma paixão que me deu a oportunidade de aprender sobre diferentes culturas e mundos. Estou orgulhoso de todas as camisas que eu usei, a primeira foi a do West Bromwich Albion em 1998, em seguida Juventus, Bologha, Piacenza, Fiorentina, Sevilla, Olympiakos, Málaga, Sampdoria, Palermo e, finalmente, a do Hellas Verona.

Um enorme obrigado a todos esses clubes que me deram a oportunidade de crescer como um jogador e como homem. Clubes que me deram a oportunidade de ganhar tanto: (Supercopa da Itália 2002 Scudetto 2003, Europa League 2006, Europa League 2007, Supercopa Europeia 2007, Copa del Rey em 2007, Supercopa Espanhola em 2007, Serie B 2014). Obrigado a todos os companheiros de equipe que me acompanharam nesta bela história, estou calmo, é por isso que preciso começar uma nova história e estou feliz, porque todos os dias eu posso abraçar minha família. Eles são a única fonte de energia. Sempre e para sempre. OBRIGADO FUTEBOL!!!", escreveu o jogador.

Maresca passou por Milan e Cagliari nas categorias de base, antes de ir ao futebol inglês para atuar no West Bromwich e fazer sua estreia no profissional, em 1998. Após isso teve passagens por Juventus, Bologna, Piacenza, Fiorentina, Sevillia, Olympiakos, Málaga, Sampdoria, Palermo e Hellas Verona. O meio-campista ainda atuou em todas as seleções juniores da Itália, mas nunca chegou a vestir a camisa da equipe principal da Azzurra.

Em 2016, o jogador atuou apenas em oito partidas com a camisa dos Scaligeri, não conseguindo marcar gols. Maresca rescindiu seu contrato com o Hellas Verona no dia 13 de janeiro deste ano e estava até então sem vínculo com equipes.