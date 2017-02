Destaque da Roma, Nainggolan revela ódio à Juventus: "Sempre vence com gol de pênalti"

Nainggolan diz odiar a Juventus desde pequeno (Foto: Chris Brunskill Ltd/Getty Images)

Quando o bósnio Miralem Pjanic trocou a Roma pela Juventus, em junho do ano passado, o belga Rajda Nainggolan passou a ser a principal referência técnica no meio-campo da equipe romana para a temporada 2016/17. Assim como aconteceu com Pjanic, o ‘Ninja’ chegou a ser especulado para reforçar a Juve. Porém, segundo o camisa 4, a possibilidade de vestir as cores da Vecchia Signora está fora de cogitação.

Nainggolan revela motivo pelo qual rejeitou ida ao Chelsea: "Escolhi um estilo de vida"

Em um vídeo feito nas ruas de Roma por torcedores romanistas, na noite dessa quinta-feira (9), Nainggolan revelou odiar a Juventus desde a infância.

“Eu sou contra a Juventus desde quando nasci. Mesmo antes de chegar ao Cagliari [seu ex-clube] eu já odiava a Juve, porque ela sempre vence com um gol de pênalti ou cobrança de falta”, disse. “Quando eu estava na Sardenha [jogando pelo Cagliari], sempre dei o meu melhor para vencê-la, e eu nunca perdi para eles no Juventus Stadium. Nós sempre empatamos”, completou.

Nainggolan em jogo contra a Juventus, no Juventus Stadium, pela Serie A (Foto: Valerio Pennicino/Getty Images)

Nainggolan destacou que um dos motivos de sua ida à Roma foi justamente para tentar vencer a Juventus. O meio-campista também indicou um possível favorecimento da arbitragem italiana ao clube de Turim. “Eu vim pra cá pois queria ganhar, queria tentar vencer e bater a Juventus, porque eles sempre foram ajudados”, atacou.

O jogador belga ainda prometeu o título da Copa Itália à torcida da Roma. Para isso, no entanto, a equipe giallorossa precisará passar pela arquirrival Lazio nas semifinais e superar Juventus ou Napoli na decisão.

“Tenho certeza que, se nesta temporada não conseguirmos conquistar a Serie A, vamos ganhar a Copa Itália. Vamos vencer as duas partidas [ida e volta na semifinal] contra a Lazio. Desde que estou em Roma, eu nunca perdi um dérbi”, sentenciou.