Mertens marca, Napoli deslancha no segundo tempo e vence Genoa

Sem grandes sustos, o Napoli venceu o Genoa por 2 a 0, na abertura da 24ª rodada da Serie A, nesta sexta-feira (10), no San Paolo. Os gols saíram na segunda etapa, marcados por Mertens e Giaccherini. A partida é conhecida como o "dérbi da amizade" por conta do relacionamento entre as torcidas de ambos os clubes.

Com o resultado, o Napoli foi momentaneamente à vice-liderança, com 51 pontos, enquanto o Genoa, o 16º colocado, está com 25 pontos.

Na próxima rodada, o time de Nápoles enfrentará o Chievo, fora de casa, no domingo (19), ao passo em que a equipe de Gênova viajará para enfrentar o Pescara, também no domingo.

Na próxima quarta-feira (14), o Napoli vai a Espanha enfrentar o Real Madrid, no Santigo Bernabéu, pelo jogo de ida das oitavas de final da Uefa Champions League.

Primeiro tempo lento, sem gols, mas com Napoli melhor

Os primeiros minutos foram de um Napoli lento, travado em frente a defesa genoana. Mas logo aos 19 minutos, o técnico Ivan Juric já teria que mudar o time pela lesão de Gentiletti, que saiu para a entrada de Orban. Os napolitanos avançaram mais, e a primeira grande chance foi aos 33, quando após cruzamento na área, Koulibaly tentou um voleio, mas a bola foi pra fora. Outra chance pelo alto aos 35, em cabeçada de Hamsík, mas novamente a bola foi pra fora.

Outra grande chance do primeiro tempo, aos 36, foi em chute de fora da área de Insigne que Lammana, bem colocado, pôs pra escanteio. O Genoa praticamente não atacara na primeira etapa, salvo em contra-ataques isolados. Nos minutos finais, duas boas chances napolitanas: aos 45, em chute de Insigne que foi pra fora, e aos 47, em chute de Giaccherini defendido por Lammana.

Napoli transforma superioridade em efetividade

Os napolitanos já partiriam com tudo ao ataque na segunda etapa. E logo aos cinco minutos, após jogada pela esquerda de Mertens que a zaga rossoblù cortou mal, a bola sobrou na entrada da área para Zielinski, que chutou forte, no canto direito, sem chances para Lammana, assim abrindo o placar para os napolitanos.

Lammana continuava inspirado: aos 7, fez uma grande defesa em bela jogada individual de Mertens. Na sobra, a bola foi para fora da área, e Diawara chutou forte, a bola passou perto e foi a esquerda do gol. Aos 16, novamente o goleiro genoano apareceu em chute cruzado de Insigne no canto direito após linda jogada individual do jogador italiano. Mas o goleiro não poderia impedir a bela jogada individual napolitana aos 23 minutos, quando após o belga Mertens sair driblando pela esquerda, ele viu Giaccherini passando livre na direita, aproveitou a saída do goleiro e só tocou para o italiano empurrar a bola pras redes e marcar o segundo gol.

A partir dali, a partida entrou em banho-maria, com o técnico napolitano Maurizio Sarri poupando titulares e pensando nas próximas partidas. A última grande chance do jogo foi aos 37, em cobrança de falta de Ghoulam que Lammana pôs pra escanteio. Ao final da partida, festa por mais uma vitória napolitana na temporada.