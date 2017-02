Milan perde Romagnoli por duas semanas e aumenta lista de desfalques

Foto: Giuseppe Bellini/Getty Images

Em seu site oficial, o Milan anunciou nessa sexta-feira (10) mais uma baixa no seu elenco por causa de contusão. Trata-se do zagueiro Alessio Romagnoli, que sentiu uma lesão muscular na vitória do Diavolo sobre o Bologna por 1 a 0 e desfalcará o time dirigido por Vincenzo Montella por pelo menos duas semanas.

"O A.C. Milan comunica que o jogador Alessio Romagnoli foi submetido hoje a exames médicos que evidenciaram uma lesão em um músculo flexor da coxa direita", informou o comunicado oficial no site do Diavolo.

Por isso, o jovem zagueiro, de 22 anos, perderá jogos importantes para o futuro do Milan na temporada, já que o time enfrentará Lazio (13 de fevereiro) e Fiorentina (19 de fevereiro) na sequência, que são concorrentes diretos por vaga na Uefa Europa League da próxima temporada. O defensor também poderá perder o embate ante o Sassuolo (26 de fevereiro).

Romagnoli se juntará a outros seis jogadores no departamento médico rossonero: Riccardo Montolivo, Giacomo Bonaventura, Mattia De Sciglio, Luca Antonelli e Davide Calabria.

O camisa 13 chegou ao Milan na temporada passada, a pedido do então treinador Sinisa Mihajlovic. O clube pagou cerca de € 25 milhões à Roma e após um início com alguns altos e baixos, Romagnoli tomou conta da posição e foi um dos que se salvaram na fraca temporada rossonera. Não por acaso, a diretoria milanista recusou, na janela do meio do ano passado, uma proposta alta do Chelsea de Antonio Conte.

Na atual temporada, o defensor segue como um dos pilares do time e, inclusive, já estreou pela seleção principal da Itália, num jogo difícil diante da Espanha, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, sendo elogiado por companheiros e imprensa em geral.