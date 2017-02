Dupla Nainggolan-Dzeko volta a decidir, Roma derrota Crotone e segue na vice-liderança

Precisando vencer para se manter na cola da Juventus, a Roma foi visitar o Crotone, clube com apenas três vitórias na Serie A. Tecnicamente superiores, os romanistas esbarraram num adversário muito bem organizado. Jogando fechados, apostando nos contra-ataques, os donos da casa conseguiram resistir à maioria das investidas, mas acabaram sendo derrotados, com um gol sofrido em cada período do jogo.

A partida não foi das mais movimentadas, principalmente na primeira etapa. Apesar disso, a Roma teve a oportunidade de sair na frente com um pênalti polêmico, marcado após Salah cair dentro da área. Edin Dzeko foi para a bola e acabou batendo mal, mandando direto para fora. Para compensar o pênalti desperdiçado, Nainggolan apareceu bem, já no fim da primeira etapa, e colocou os visitantes à frente. O Crotone respondeu mais enfaticamente na segunda etapa, tendo um gol de Falcinelli sendo bem anulado. No entanto, Dzeko se redimiu e, depois de boa jogada com passe de Salah, marcou o seu 18º gol na temporada e deu números finais à partida.

Com a vitória, os romanistas retomaram a segunda colocação, voltando a ultrapassar o Napoli, terminando a 24ª rodada com 53 pontos na classificação, apenas quatro atrás da Juventus. O próximo compromisso dos giallorossi é pela Uefa Europa League, quando enfrentarão o Villarreal, fora de casa, pelo jogo de ida da primeira fase do mata-mata. Enquanto isso, o Crotone segue amargando a penúltima colocação da Serie A, com apenas 13 pontos. Na próxima rodada do campeonato, o time vai visitar a Atalanta, em Bérgamo.

Dzeko perde pênalti, mas Roma abre placar no fim do primeiro tempo

Numa das primeiras boas chegadas da Roma, Strootman fez bom lançamento para Dzeko, já dentro da área. O camisa 9 fez o domínio, de costas para o gol e acabou caindo na dividida, quando tentava girar, mas o árbitro mandou seguir. No entanto, quem assustou primeiro foi o Crotone. Em bom contra-ataque, o ponta Tonev teve espaço para bater de longe e obrigou Szczesny a fazer a primeira defesa da partida. Aos 16 minutos, Salah foi lançado em profundidade, foi derrubado dentro da área e a arbitragem marcou pênalti polêmico.

Na cobrança, Edin Dzeko teve a oportunidade de abrir o placar, mas bateu mal e acabou mandando para fora. Logo depois, Tonev apareceu mais uma vez arriscando da entrada da área, mas não conseguiu tirar do goleiro adversário. Mesmo com mais posse de bola e tempo no campo de ataque, a Roma não conseguia penetrar uma defesa adversária muito bem postada. Trocando muitos passes, os visitantes não acertavam o último deles, mais vertical, para quebrar as linhas defensivas do Crotone.

Nos minutos finais da primeira etapa, brilhou a estrela de Radja Nainggolan. O camisa 4, que usava a braçadeira de capitão, recebeu bom passe de Mohamed Salah, girou dentro da área e, mesmo com pouco espaço, marcado por dois defensores, conseguiu bater cruzado e abriu o placar para a Roma, aos 40 minutos.

Crotone adianta marcação, tem gol anulado, mas não consegue o empate

O juiz mal havia apitado o começo da segunda etapa e Salah, que deu passe para o primeiro gol romanista, quase ampliou, depois de cruzamento vindo da ponta-esquerda, mas acabou parando em defesa de Cordaz. Logo depois, Emerson teve boa oportunidade, recebendo bom passe logo pela esquerda, mas hesitou um pouco na hora da finalização e acabou travado. Pressionando bastante o Crotone, os giallorossi não davam espaço aos donos da casa. Ainda antes dos 10 primeiros minutos, Dzeko recebeu grande passe de Nainggolan, bateu de canhota e acertou a trave.

No escanteio, Fazio subiu mais alto que os defensores, tocou de cabeça e por muito pouco não ampliou a vantagem da Roma, vendo a bola tocar na trave antes de ficar com o goleiro Cordaz. O Crotone chegou a empatar em uma falha clamorosa de Szczesny, que aceitou finalização de Falcinelli. O atacante recebeu pela esquerda e, mesmo sem ângulo, finalizou no canto. O goleiro polonês tentou a defesa, mas foi com as mãos leves e acabou levando um frangaço, mas acabou levando sorte porque o jogador do Crotone estava impedido. Na sequência, Acosty teve boa oportunidade e obrigou Szczesny a aparecer novamente, mas dessa vez o camisa 1 foi bem.

Depois de um começo muito movimentado, o jogo teve ritmo diminuído no restante da segunda etapa. No entanto, com muita paciência, a Roma conseguiu ampliar. Depois de lindo lançamento de Paredes, Salah foi à linha de fundo e cruzou para Dzeko. Dessa vez, com o gol vazio, o artilheiro não perdoou, marcando seu 18º gol nesta temporada da Serie A. Após o segundo gol, os visitantes só administraram a vantagem, para sair de campo com mais três pontos na bagagem.