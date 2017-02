Depois de pênalti perdido, Dzeko afirma que não assumirá próximas cobranças

Google Plus

Dzeko não está tendo muita sorte na marca da cal (Foto: Maurizio Lagana/Getty Images)

Sem muitas dificuldades, a Roma conseguiu mais três pontos na Serie A, depois de vencer o Crotone, fora de casa, pelo placar de 2 a 0. Os gols foram marcados por Radja Nainggolan e Edin Dzeko, dois grandes destaques da equipe na temporada. Apesar de ter anotado um tento, a partida não foi perfeita para o bósnio. Enquanto o placar ainda estava igual, em 0 a 0, o camisa 9 teve a oportunidade de marcar o primeiro gol da partida numa cobrança de pênalti, mas acabou desperdiçando.

Artilheiro da Roma, com 18 gols marcados na Serie A, Dzeko perdeu sua segunda oportunidade numa penalidade máxima. Não fez falta para os giallorossi, que conquistaram a vitória da mesma forma, e o centroavante afirmou que já nem pensa mais no lance. No entanto, não baterá o próximo pênalti a favor de seu time.

"Não sei qual vem sendo o problema. Perdi o pênalti, mas já nem penso mais nisso. Vou deixar que alguém bata o próximo. Estou feliz por ter marcado um gol, mas quero sempre fazer mais. Quero mostrar sobre o que estou falando nos próximos jogos", disse o bósnio, mostrando fome de gol.

Quando perguntado sobre a dura sequência de jogos que a Roma enfrentará, Dzeko não mostrou preocupação e garante que o time tentará buscar todos os pontos possíveis.

"Nós somos a Roma e vamos tentar vencer todos os jogos. Vai ser um período complicado, com muitas partidas, mas temos que encará-los jogo a jogo. Vencemos hoje e isso é tudo que importa", afirmou, antes de demonstrar que está focado no que seu time pode fazer, ao responder sobre a possibilidade de ultrapassar a Juventus.

"Estamos sempre focados no futuro e fizemos o nosso trabalho. Não estou interessado no que os outros fazem", concluiu o centroavante romanista, artilheiro do calcio.