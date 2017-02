Donnarumma fecha gol, mas Milan empata com a Lazio fora de casa

Lazio e Milan empataram por 1 a 1 nesta segunda-feira (13), no estádio Olímpico de Roma, pelo encerramento da 24ª rodada da Serie A. O volante Lucas Biglia deixou os biancocelesti em vantagem no primeiro tempo, mas o meia-atacante Suso igualou o placar já no fim da segunda etapa. O grande destaque do jogo foi o goleiro rossonero, Gianluigi Donnarumma, que fez grandes defesas e salvou sua equipe de uma derrota.

Com o resultado, a Lazio chega a 44 pontos e permanece na sexta colocação. A equipe da capital perdeu a chance de ultrapassar Atalanta e Internazionale e terminar a rodada em quarto, dentro da zona de classificação à Uefa Europa League. O Milan, por sua vez, também se manteve na mesma posição que iniciou a 24ª rodada: sétimo colocado, com 41 pontos.

Agora, ambos os times voltam a campo no próximo fim de semana. No sábado (18), às 17h45 (de Brasília), a Lazio irá até a Toscana para encarar o Empoli. Um dia depois, o Milan receberá, em Milão, às 16h45 (de Brasília), a Fiorentina.

Lazio domina e encaixota Milan

Vindo de duas vitórias seguidas, a Lazio teve uma baixa de última hora para o duelo. O goleiro Marchetti se lesionou durante o aquecimento e acabou sendo substituído por Strakosha.

Já o time milanês, que chegou à partida com inúmeros desfalques, apostava em um trio de ataque modificado para tentar trazer os três pontos para Milão. Deulofeu, como falso 9, e Ocampos, pela ponta esquerda, faziam companhia a Suso.

Donnarumma disputa bola com Savic (Foto: Marco Rosi/Getty Images)

A Lazio tomou as iniciativas do jogo, oferecendo perigo à meta rossonera. Biglia, em um belo chute da entrada da área, exigiu boa defesa de Donnarumma, que também defendeu a finalização de Immobile, no rebote. O veloz Keita também colocou Donnarumma para trabalhar, mas seus arremates não foram suficientes para superar o goleiro de 17 anos.

Os donos da casa dominavam a partida, deixando o Milan encaixotado no campo defensivo. Donnarumma se virara como podia para evitar o tento dos biancocelesti. Já o ataque milanista não produzia sequer uma chance de gol.

No entanto, já nos acréscimos do primeiro tempo, a Lazio foi coroada por sua intensa pressão. O árbitro Antonio Damato viu pênalti de Donnarumma em Immobile e apontou para a marca da cal. Capitão laziele, Biglia soltou um petardo na cobrança, sem chance para o camisa 99 milanista.

Após executar cobrança de pênalti, Biglia é abraçado pelos companheiros (Foto: Marco Rosi/Getty Images)

Donnarumma e Suso evitam derrota do Milan

Atacando pelas pontas, a Lazio seguiu em cima do Milan no segundo tempo. Keita e Felipe Anderson eram os jogadores que mais incomodavam. O brasileiro, inclusive, conduziu a bola até a entrada da área e soltou o pé, levando perigo à meta do Milan.

Apático, o time rossonero tinha dificuldades para desenvolver ações ofensivas. Nem as alterações do técnico Vincenzo Montella fizeram efeito. Uma cobrança de falta de Sosa, que entrou no lugar do apagado Locatelli, e um chute fraco de Lapadula, em campo graças à saída de Ocampos, foram as melhores chances do Milan até o minuto 75.

A Lazio, por sua vez, queria o segundo gol. Felipe Anderson, o jogador mais acionado do time da capital na segunda etapa, quase marcou, porém sua finalizou foi para fora. Immobile teve uma excelente oportunidade para aumentar a vantagem, mas seu arremate não foi boa o suficiente para superar Donnarumma.

Já dizia o ditado: quem não faz, toma. E foi isso que aconteceu no estádio Olímpico. A Lazio saiu jogando errado, Sosa recuperou a bola e passou para Suso, que protegeu a redonda de três oponentes e mandou no canto do goleiro. Empate com gosto de vitória para o Milan.