Após empate com Lazio, Montella afirma: "Milan tem interesse em blindar Donnarumma"

Foto: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images

Após o empate por 1 a 1 diante da Lazio nessa segunda-feira (13), o técnico do Milan, Vincenzo Montella, se mostrou satisfeito com o resultado da partida e, principalmente, com a determinação mostrada por seus jogadores. A equipe rossonera conseguiu o gol de empate, marcado por Suso, aos 40 minutos do segundo tempo.

"O time colocou em campo um bocado de energia que lhe sobrou depois da cansativa partida contra o Bologna. Já tivemos dias melhores no sentido qualitativo, mas esse time me emociona cada vez mais porque sempre coloca uma energia. A cada dia fico mais orgulhoso de treinar esses rapazes", analisou o treinador do Milan.

Posteriormente, Montella elogiou a entrada do volante José Sosa no início da segunda etapa, no lugar de Manuel Locatelli, afirmando que o volante argentino mudou a cara do time. O comandante também fez uma projeção para o futuro de sua carreira e revelou que não deve haver qualquer problema para a renovação do jovem goleiro italiano Gianluigi Donnarumma, de apenas 17 anos, que fechou o gol contra a Lazio.

"Sosa mudou a inércia da partida. Ele tem se adaptado a essa posição de jogar em todas as posições do meio-campo e tenho certeza que isso lhe permitirá prolongar bastante a sua carreira. Donnarumma? O Milan tem interesse em blindá-lo e ele é apaixonado por esse clube", salientou. O contrato de Donnarumma com o Milan irá até 30 de junho de 2018.

Donnarumma evitou que Milan fosse derrotado no Olímpico (Foto: Matteo Ciabelli/NurPhoto via Getty Images)

O treinador rossonero terminou a entrevista falando sobre a luta do Milan por vaga nas competições europeias, ressaltando que sua equipe irá disputar até o fim para atingir esse objetivo. "Está tudo em aberto no momento e nós acreditamos. Esse time merece ser respeitado. Vamos lutar por uma vaga nas competições continentais e espero lutar até o fim por esse objetivo", concluiu.