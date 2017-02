Gabigol aponta evolução na Inter: "Mais forte, mais veloz e mais italiano"

Gabigol diz que clima em Milão é "um pouco muito frio" (Foto: Marco Luzzani/Internazionale)

Há cinco meses na Itália, o atacante Gabigol já começa a notar uma evolução física e idiomática em sua vida. Contratado pela Internazionale junto ao Santos por cerca de € 25 milhões (R$ 90 milhões), o atacante não tem sido a primeira escolha do técnico Stefano Pioli, que o escalou como titular apenas uma vez – na vitória contra o Bologna, em dezembro de 2016. O camisa 96, porém, admite estar progredindo em solo italiano.

“Estou muito melhor. Sinto-me mais forte, mais veloz e mais italiano”, disse Gabriel, aos risos, para o Inter Channel. “O trabalho com o treinador e os companheiros continua evoluindo. Estou recebendo mais minutos em campo e sempre tento treinar da melhor maneira”, ressaltou o atacante, que comentou sobre o clima frio de Milão.

“É um pouco muito frio [risos], mas eu me encontro muito bem. Todos me ajudam, me dão conselho. O fato de jogar com companheiros que antes eu só via pelo videogame é fantástico. Estou muito feliz de vestir a camisa da Inter”, pontuou.

No último domingo (12), Gabigol permaneceu 16 minutos em campo na vitória por 2 a 0 sobre o Empoli, no Giuseppe Meazza, em Milão, pela 24ª rodada da Serie A. O brasileiro entrou no lugar do atacante argentino Rodrigo Palacio. Otimista por novas oportunidades, o jogador comemorou sua entrada em jogo e o triunfo da Beneamata.

“Estou contente por ter entrado no domingo contra o Empoli. Fizemos uma boa partida e estamos felizes por ter conquistado os três pontos. Continuo treinando pensando na próxima partida, que é sempre o mais importante”, frisou.

Quando questionado sobre a expectativa do primeiro gol com a camisa nerazzurra, Gabigol demonstrou tranquilidade. “Chegará quando for a vontade de Deus. Estou pensando somente em trabalhar e ajudar a equipe. Agradeço os torcedores por tudo que estão fazendo por mim”, finalizou.