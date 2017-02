Brigando para não cair, Pescara anuncia Zeman como novo treinador

Google Plus

Foto: Getty Images

Com apenas uma vitória na Serie A e ocupando o último lugar na competição, o Pescara vive um momento conturbado na elite do futebol italiano. Nesta semana, os delfini demitiram o técnico Massimo Oddo, que fez grande trabalho na Serie B, mas não conseguiu dar continuidade na atual temporada. Após um pequeno mistério, o presidente do clube, Daniele Sebastiani, anunciou nessa quinta-feira (16) o nome de Zdenek Zeman para ser o novo técnico dos biancazzurri.

O comandante tcheco é um velho conhecido do futebol italiano e também do Pescara, com 69 anos começou sua carreira como treinador na temporada 1969/70, passando por diversos clubes. Zeman irá para sua segunda passagem nos delfini e possui uma característica que será importante, que é o jogo ofensivo.

Na maioria das equipes em que treinou, sejam elas de grande ou pequeno porte, o tcheco alinhava seu esquadrão no 4-3-3, sempre sendo muito agressivo, mas também forte defensivamente. Este estilo de jogo rendeu a Zeman um documentário em sua homenagem, feita em 2009, chamado Zemanlândia.

Na primeira passagem de Zeman pelo Pescara, na temporada 2011/12, o tcheco fez uma campanha espetacular na Serie B com os Delfini, conseguindo ser campeão e subir para a elite do futebol italiano após 19 anos.

Nesta volta aos biancazzurri, a missão de Zeman será diferente, retirar o Pescara da zona de rebaixamento da Serie A. Mas a missão do tcheco será muito complicada, o contrato de Zeman será válido por um ano e meio.

A estreia de Zeman no banco de reservas do Pescara já será na próxima rodada, neste domingo (19), quando irá enfrentar o Genoa, no estádio Adriatico.

A equipe do Pescara é a lanterna da Serie A, com apenas nove pontos. Os delfini não vencem há 23 jogos, tomando duas goleadas nas últimas duas rodadas. Para sair da zona perigosa, o Pescara necessita de 13 pontos.