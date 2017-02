Roma goleia Villarreal com show de Dzeko e encaminha classificação na UEL

A torcida da Roma vai sonhar com Edin Dzeko. Nesta quinta-feira (16), o Villarreal recebeu a Roma pelo jogo de ida da fase de 16 avos da Uefa Europa League 2016/17. Num jogo bastante esperado, os italianos simplesmente dominaram o Submarino Amarelo por 4 a 0, com três de Dzeko e um golaço do brasileiro Emerson Palmieri.

Com este resultado, a Roma pode perder por até três de diferença na próxima quinta-feira (23), no estádio Olímpico de Roma, para se classificar, enquanto os espanhóis precisam vencer por 4 a 0 para levar a decisão para os pênaltis. Classificação praticamente confirmada.

Golaço de Emerson Palmieri deixa italianos na frente

O início de jogo foi de muito estudo no Estadio de la Cerámica. O Villarreal fazia seu jogo habitual, fechando muito bem os espaços e tentando chegar pelas laterais, principalmente pela esquerda, enquanto os italianos ficavam mais tempo com a bola, tentavam investidas pelas costas dos laterais espanhóis, mas sem sucesso no início da partida.

Só que dos 25 minutos para frente, o jogo melhorou, tanto que as duas equipes chegaram meio que em sequência. A primeira foi do Villarreal, quando Bruno lançou Gaspar na grande área e o lateral desviou de cabeça, mas Alisson defendeu. No lance seguinte, após cruzamento, Dzeko subiu no meio dos dois zagueiros do Submarino Amarelo, mas cabeceou em cima de Asenjo.

Porém, poucos minutos depois, finalmente a rede balançou no El Madrigal. Aos 31', El Shaarawy tentou passe de calcanhar, mas Samu Castillejo interceptou bem. Porém, o meia do Villarreal tentou sair driblando no campo de ataque, só que o brasileiro Emerson Palmieri roubou, levou para o meio e arriscou de perna de direita, marcando um golaço e deixando os italianos na frente: 1 a 0 Roma. As duas equipes até tentaram marcar, um buscando o empate e outro buscando ampliar, mas nada mais aconteceu.

Dzeko faz três e comanda goleada italiana

O Villarreal voltou melhor para o segundo tempo, chegando bem desde o início. A primeira foi com Bakambu, que fez grande jogada individual, driblou três e arriscou da entrada da área, mas mandou por cima. Depois foi a vez de Manu Trigueros cruzar na primeira trave e Sansone cabecear entre Alisson e trave, mas o arqueiro brasileiro uma belíssima defesa.

Só que esses dois gols perdidos fizeram muita falta aos 18', quando Salah foi muito bem acionado na direita e cruzou para trás, onde estava Dzeko, que se antecipou a Musacchio, ganhou no tempo de bola, ficou cara a cara com Asenjo, e apenas tirou do goleiro espanhol, deixando a classificação dos italianos muito bem encaminhada: 2 a 0 Roma.

Mas o show do atacante bósnio estava apenas começando. Aos 34', Dezeko foi muito bem lançando no meio dos dois zagueiros do Villarrea, recebeu livre na área, cara a cara com Asenjo, e fuzilou a meta do goleiro espanhol, que ainda desviou na bola antes dela entrar: 3 a 0 Roma.

Ainda dava tempo para mais e veio mais, e adivinhem? Mais uma vez com Edin Dzeko, quando o bósnio foi lançado, deu de primeira para Nainggolan, que recebeu na esquerda e cruzou para o atacante. Dzeko recebeu, girou e finalizou rasteiro, cruzado, sem chances para Asenjo, fechando a conta e praticamente confirmando a classificação dos italianos às oitavas: 4 a 0 Roma.