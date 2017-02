Dzeko não mostra surpresa com números após goleada sobre Villarreal: "Sempre marquei gols"

Dzeko comemora seu primeiro gol no jogo com Salah, que deu a assistência (Foto: Fotopress/Getty Images)

A temporada 2016/17 pode ser vista como a redenção de Edin Dzeko. O centroavante da Roma não tinha conseguido ter um bom desempenho no clube desde que foi contratado junto ao Manchester City. Criticado pela torcida romanista na temporada passada, o bósnio vem calando os críticos com suas atuações, tendo média de gols próxima a um gol por jogo. Nesta quinta (16), o Villarreal acabou vítima de mais uma grande partida do camisa 9, que marcou três vezes, na goleada por 4 a 0 fora de casa, pela Uefa Europa League.

Após a partida, o jogador não escondeu a felicidade pelo resultado e também falou sobre a boa fase que vive. Com os três gols contra o time espanhol, Dzeko assumiu a artilharia da competição europeia, com 8 gols:

"Não é uma surpresa para mim [a boa fase], porque sempre marquei muitos gols. Só a última temporada foi um pouco diferente. Agora estou bem e quero continuar trabalhando para provar que posso ser ainda melhor", afirmou o atacante, que também detém a artilharia da Serie A, com 18 gols marcados em 24 jogos.

O grande destaque da partida não guardou os elogios apenas para si próprio, e também falou a respeito do bom desempenho do restante do time: "Fomos fantásticos hoje. Não deixamos nada passar na defesa e conseguimos marcar quatro gols contra um time espanhol muito sólido, como o Villarreal. Fomos excelentes", afirmou Dzeko, que levou a bola do jogo para casa, prometendo entregá-la à sua filha, Una.

O centroavante também fez questão de ressaltar que ainda não há nada decidido, mantendo o foco no jogo de volta: "Precisamos vencer muitos jogos para sermos campeões e esse confronto ainda não está terminado. Ainda temos 90 minutos para jogar e precisamos nos preparar bastante para a partida de volta", completou.