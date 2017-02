Autor de golaço no Bernabéu, Insigne acredita em classificação do Napoli: "Estamos vivos"

Google Plus

Insigne marcou o único gol do Napoli no Santiago Bernabéu

Meia-atacante do Napoli, o italiano Lorenzo Insigne acredita que o time napolitano conseguirá reverter a derrota sofrida na Espanha para o Real Madrid e se classificar às quartas de final da Uefa Champions League. Na última quarta-feira (15), os comandados de Maurizio Sarri perderam de virada para a equipe merengue, por 3 a 1.

“O resultado de 3 a 1 nubla o verdadeiro desempenho, mas estamos vivos e chutando”, disse o jogador, ao Corriere dello Sport. “É uma pena que a vantagem não durou muito tempo, mas quando você está no campo, você não percebe como o tempo está correndo. Quero reiterar que não sou tão pessimista quanto às nossas possibilidades de classificação”, completou.

Insigne foi o responsável por marcar o gol do Napoli no Santiago Bernabéu. Aos oito minutos do primeiro tempo, o meia-atacante percebeu o goleiro Keylor Navas adiantado e acertou um chute de uma distância de 35 metros. O atleta explicou o lance.

“O gol aconteceu muito rápido. Hamsík estava com a bola, eu corri para o espaço, e Marek deu um lindo toque. Eu vi Keylor Navas estava muito longe do gol e parecia estar fora de posição, ou pelo menos foi o que eu pensei. Eu tentei colocar muita força no chute, mas também buscar a trajetória certa. Naturalmente, eu também tive sorte”, contou.

Insigne celebra seu gol

Insigne negou que a equipe italiana tenha jogado mal e exaltou a força do Real Madrid nos jogos de Champions League. “Não jogamos mal, apenas estivemos diferentes do que nós geralmente apresentamos. No entanto, não era medo. Eu não acho que foi o estádio, mas o fato de o Real estar mais acostumado a jogo esse tipo de jogo. Eles têm [a Champions League] em seu DNA e ganharam todos os troféus”, afirmou.

Por fim, o jogador demonstrou otimismo: “Estamos no caminho certo, mas ainda precisamos crescer e, para isso, precisamos passar por partidas e decepções como essa. O Napoli está vivo e vai surpreender no jogo de volta”.

Napoli e Real Madrid volta se enfrentar no dia 7 de março, no estádio San Paolo, em Nápoles, pelo segundo jogo das oitavas de final da UCL. Para avançar à próxima fase, o clube napolitano precisará vencer por dois ou mais gols de diferença. Outro 3 a 1 leva o duelo à prorrogação e, caso persista o resultado, a classificação será decidida nos pênaltis.