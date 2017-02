Ídolo na Udinese, Zico revela que esteve próximo de defender Milan

Foto: Divulgação/Udinese

Arthur Antunes Coimbra, ou simplesmente Zico, não foi ídolo somente do Flamengo. No futebol italiano, onde atuou pela Udinese por duas temporadas, se tornou um dos maiores ídolos na agremiação bianconera. Em visita à Itália nesta sexta-feira (17), o brasileiro concedeu entrevista coletiva na sede do clube, em Údine, e relembrou diversos acontecimentos durante sua passagem pela Udinese.

Zico começou a entrevista falando de um fato curioso: a sua negociação com o Milan, dizendo que por muito pouco não foi jogar no rubro-negro italiano. "Em 1983, os jogadores não escolhiam, mas agora é diferente. O Flamengo recusou uma oferta do Milan, vim aqui por causa do Edinho e do Dal Cin", relembrou o ex-jogador, que soma 57 gols em 79 jogos pela Udinese..

"Scudetto [título da Serie A] com Udinese? Minha mente estava sempre na vitória: eu joguei para ganhar. Depois de uma vitória amistosa contra o Real, um companheiro de equipe disse-me: 'Agora temos de ganhar o título'. Eu disse: 'É para isso que estou aqui' ", comentou Zico. "O melhor da história é a Udinese de Di Natale, que conheci há alguns anos e mereceu um título", prosseguiu.

"Minha melhor memória? Minha apresentação nas ruas. Eu não estava esperando todo o calor que eu recebi. Foi inesquecível! Flamengo, Udinese e Kashima Antlers são minhas três equipes favoritas", concluiu.

Zico atuou em 79 jogos e marcou 57 gols pela Udinese (Foto: Divulgação/Udinese)

Mesmo não conseguindo conquistar nenhum título importante na Udinese, Zico foi tratado como rei desde que chegou em Údine. Na primeira temporada com os bianconeri, conquistou um nono lugar muito comemorado pelos torcedores, e o 'Galinho de Quintino' ainda foi vice-artilheiro da Serie A. Na segunda temporada, por sua vez, ele o time brigaram para não cair à segunda divisão, mas mesmo assim levou nas costas a até então frágil equipe da Udinese.

Zico estará presente no estádio Friulli, em Údine, neste domingo (19), para assistir à partida entre Udinese e Sassuolo, válida pela 25ª rodada da Serie A 2016/17. A Zebrette ocupa a 12ª colocação, com 29 pontos.