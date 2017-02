Em confronto direto pela Europa League, Milan e Fiorentina medem forças no San Siro

Neste domingo (19), Milan e Fiorentina medem forças no estádio San Siro, em Milão, às 16h45, em partida válida pela 25ª rodada da Serie A. Quem sair vitorioso larga na frente na briga por vaga na Uefa Europa League.

O Diavolo ocupa atualmente a sétima colocação na tabela de classificação, com 42 pontos, e vem de empate fora de casa em outro confronto direto contra a Lazio por 1 a 1.

Já a Viola está na oitava colocação, com 41 pontos, e vem de vitórias tanto na Serie A, contra a Udinese por 3 a 0, quanto na partida de ida dos 16 avos de final contra o Borussia Monchengladbach, fora de casa, por 1 a 0.

No primeiro turno, essas equipes empataram por 0 a 0 em Florença, com destaque para o pênalti desperdiçado pelo meia Ilicic.

Ainda com desfalques, Montella busca somente a vitória

Depois de uma crise de resultados, o Milan conseguiu quatro pontos em partidas delicadas fora de casa e ressurgiu na luta por vaga na Europa League. Agora, o time pensa apenas na vitória no confronto direto em casa.

Mas o treinador Vincenzo Montella seguirá com problemas para montar a sua equipe, já que dos lesionados, apenas Calabria pode retornar aos convocados para o duelo. Na defesa, a única dúvida é sobre o companheiro de Paletta, que retorna de suspensão: Gómez e Zapata disputam essa vaga, com vantagem para o zagueiro paraguaio.

No meio de campo, Bertolacci poderá assumir a vaga de Pasalic e jogar ao lado de Kucka, que também retorna de suspensão cumprida, e de Sosa ou Locatelli, com pequena vantagem para o experiente argentino. O ataque deve ter a volta de Bacca ao time titular e, com isso, Ocampos retornaria ao banco de reservas.

Montella, em entrevista coletiva, disse não considerar decisiva a partida diante da Fiorentina, mas afirmou que seria muito importante vencer o jogo para se manter na briga por vaga em competições europeias.

“Não creio que será decisiva amanhã. Temos o objetivo de entrar na Europa, mas o campeonato é longo ainda independente do resultado. Amanhã serve maturidade e tranquilidade“, afirmou o treinador do Milan.

Fiorentina quer vencer em Milão

Depois de uma boa vitória fora de casa pela Europa League, Paulo Sousa vai preparar sua equipe para um importante duelo que pode valer ultrapassar o adversário na tabela em caso de triunfo em Milão, mas terá que lidar com o cansaço dos seus jogadores, já que tiveram apenas dois dias para se recuperarem da partida, considerando ainda a viagem para a Alemanha.

A Viola terá um desfalque importante, já que o meia Bernardeschi, que foi decisivo na última quinta-feira, está suspenso e está fora do jogo. Ilicic e Saponara disputam para atuar na vaga disponível. A outra dúvida do treinador português é na defesa: Sánchez e Tomovic disputam a posição, com ligeira vantagem para o defensor sérvio. No mais, será o mesmo time que vem atuando com mais frequência nas últimas partidas.

O time de Florença aposta na boa fase de Chiesa e Kalinic para fazer mal ao Milan, já que os dois jogadores vêm sendo decisivos nas últimas partidas com gols, assistências e boas atuações.

Na coletiva de imprensa, Paulo Sousa elogiou o Milan, salientando que o time rossonero tem jogadores capazes de decidir a partida e revelou que precisará dos atletas que estão melhores fisicamente para o duelo.

“Uma das maiores características do Milan é a transição, sobretudo com determinados elementos. Eles têm também jogadores de qualidade que lhes ajudam a decidir as partidas. Pra preparar uma partida assim, é necessário muita intensidade em campo, por isso, farei mudanças e colocarei quem estiver melhor fisicamente”, afirmou.