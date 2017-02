Enfim, saiu: Gabigol marca, Inter vence Bologna e continua perseguição ao G-3

Google Plus

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 25ª rodada da Serie A 2016/17, realizado no estádio Renato Dall'Ara, em Bologna, Itália.

Neste domingo (19), a Internazionale precisou de um gol de Gabigol, no finalzinho da partida, para derrotar o Bologna por 1 a 0. O jogo, realizado no estádio Renato Dall'Ara, foi válido pela 25ª rodada da Serie A, e os nerazzurri continuam sua perseguição ao G-3 para voltar à Uefa Champions League.

Com o resultado, a Inter chegou a 48 pontos, subindo para a quarta colocação e ficando muito próxima da zona classificatória para a UCL. Já o Bologna vive um grande pesadelo: a derrota desta rodada é a quarta seguida da equipe rossoblù, que está na 15ª posição, com 27 pontos, 13 de distância da zona do rebaixamento.

Na próxima rodada, a Inter enfrentará a Roma, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, no próximo domingo (26). O Bologna voltará a campo no mesmo dia, mas em Gênova, para encarar o Genoa. Ambos os jogos serão válidos pela 26ª rodada.

Inter é superior, mas não consegue abrir o placar

A Internazionale não se intimidou por estar jogando fora de casa e foi com tudo pra cima da frágil equipe do Bologna. O experiente Palácio aproveitou o erro de marcação rossoblu e logo aos 12 minutos de partida, se infiltrou na pequena área e mandou uma bola por cima do travessão, para o desespero dos torcedores nerazzurri.

Após o começo ruim do Bologna, aos poucos a equipe da casa foi colocando seu jogo em prática e passou a pressionar mais a Internazionale. Porém, os felsinei não conseguiram furar o forte esquema defensivo montado por Stefano Pioli, que tinha Medel e Miranda como zagueiros centrais. O goleiro Handanovic quase não precisou trabalhar.

Oportunidades de gols para a Internazionale não faltaram neste primeiro tempo, os nerazzurri abusaram das chances desperdiçadas e não conseguiu sair dos primeiros 45 minutos na frente do placar.

Gabigol sai do banco e dá vitória à Internazionale

O segundo tempo começou como terminou o primeiro, com a Internazionale pressionando o Bologna. Éder obrigou o goleiro Da Costa a fazer boa defesa, depois, Perisic chutou e a bola tirou tinta do travessão. Vendo que o clube de Milão tinha grandes chances de vitória, Stefano Pioli colocou o time para frente, entrando Gabriel Barbosa no lugar de Candreva.

Cinco minutos em campo foram o suficiente para que Gabigol abrisse o placar. Aos 81 minutos, o brasileiro empurrou para as redes uma bola rasteira cruzada por D'Ambrosio dentro da área, sendo este o primeiro gol de Gabriel em partidas oficiais com a Internazionale.

Atrás do placar, o Bologna passou a atacar mais, mas não foi o suficiente para conseguir o empate. Os nerazzurri conseguiu segurar até o fim dos 90 minutos e sair com os três pontos do estádio Renato Dall'Ara.