Deulofeu marca pela primeira vez, Milan vence Fiorentina e se aproxima da zona de UEL

Aparentemente a má fase que sondava os arredores de Milão foi embora de vez. No encerramento da 25ª rodada da Serie A, o Milan venceu a Fiorentina por 2 a 1 neste domingo (19), no San Siro, em Milão. Todos os gols foram marcados no primeiro tempo: Kucka abriu o placar para o clube rossonero, Kalinic igualou para a Viola, e o atacante Deulofeu garantiu os três pontos para os donos da casa. Esse foi o primeiro tento do espanhol com o manto milanista.

Após um início de temporada empolgante de temporada, uma névoa negra pairou sobre o Milan em janeiro, onde o time ficou cinco partidas sem vencer, sendo inclusive eliminado na Copa Itália pela Juventus. Contudo, o triunfo deste domingo marca a terceira partida invicta do Diavolo em sequência, colocando a equipe novamente perto da zona de classificação para as próximas competições europeias. O Milan volta a campo no próximo domingo (26), quando visitará o Sassuolo, no Città del Tricolore.

Na briga também por uma vaga em um torneio continental na próxima temporada, a Fiorentina volta a perder após duas vitórias seguidas. Vale ressaltar que a Viola vinha de um grande triunfo fora de casa na Uefa Europa League diante do Borussia M’Gladbach, onde a equipe deixou bem encaminhada sua vaga as oitavas de finais da competição. O duelo de volta acontece na Itália na próxima quinta-feira (23). Na Serie A, a Fiorentina enfrentará o Torino, na próxima rodada.

Intensidade à flor da pele

Duas grandes equipes. Tradicionais e com bons elencos nesta temporada. As expectativas estavam nas alturas, e elas foram correspondidas. Jogando em casa e precisando dos três pontos, o Milan se lançava ao ataque. Sem se intimidar, a Fiorentina também buscava seu campo ofensivo quando retomava a posse de bola. Obviamente as redes balançariam brevemente.

Aos 16', Sosa levantou a bola na área e Kucka cabeceou no canto direito de Tatarusanu para abrir o placar. Sem demonstrar abatimento, a Fiorentina reagiu quatro minutos depois. Chiesa cruzou da direita, a bola passou por toda a extensão da área e chegou em Kalinic que só desviou para o fundo das redes de Donnarumma. A partida seguiu movimentada e com muita disputa no meio-campo. Mas as oportunidades criadas foram diminuindo.

Deulofeu também não havia marcado nesta temporada pelo Everton

Aos 31' Pasalic arrancou e encontrou Deulofeu na entrada da área, o jovem atacante finalizou com categoria para deixar o Milan novamente à frente no marcador. Foi o primeiro tento anotado pelo espanhol desde a sua chegada à Milão. Deulofeu novamente apareceu sozinho na área no minuto seguinte, mas foi travado na hora do chute.

Soberana durante toda a etapa final, pressão da Fiore não resulta no empate

Sem mudanças, as equipes voltaram para a segunda etapa. Mas o Milan diminuiu seu ritmo dentro de campo, e optou por esperar o adversário, apostando nos contra-ataques. Apagado no primeiro tempo, Donnarumma apareceu aos 54' ao defender a finalização de Chiesa, após grande jogada do atacante que já havia realizado uma grande primeira etapa.

Três minutos depois Borja Valero cobrou a falta e por pouco Sanchez não deixou tudo igual. Chegando a ter posse superior à 60%, a Viola pressionava em busca do empate. Novamente nas costas do argentino Vangioni, Chiesa na grande área mas desperdiçou outra oportunidade de igualar. Mantendo a pressão, somente a Fiorentina jogava e o gol ficava cada vez mais perto.

Aos 82' Donnarumma apareceu mais uma vez ao fazer grande defesa após o chute rasteiro de Kalinic. O contra-ataque tão esperado melo Milan finalmente surgiu pouco tempo depois. Bertolacci lançou Abate que bateu firme, mas Tatarusanu defendeu. Badelj foi o autor da última finalização da Fiorentina aos 95'. O meia que entrou no segundo tempo chutou de fora da área mas sem direção.