Allegri aprova atuação da Juventus após vitória sobre Porto: "Mostramos maturidade"

Google Plus

Allegri voltará sorridente à Itália (Foto: Getty Images)

Depois da importante vitória fora de casa da Juventus sobre o Porto nessa quarta-feira (22), pela partida de ida das oitavas de final da Champions League, o treinador da Vecchia Signora, Massimiliano Allegri, elogiou os seus comandados, dizendo que sua equipe mostrou muita maturidade e personalidade para sair de Portugal com o triunfo.

"Nós fizemos uma boa partida, sobretudo com muita personalidade. Depois dos primeiros cinco minutos, conseguimos controlar a partida. Os rapazes foram bem, pacientes, abrimos o jogo e conseguimos conquistar uma importante vitória. Devemos somente ter mais segurança nos últimos vinte metros, mas isso acontecerá naturalmente no decorrer dos jogos. Temos muita margem de crescimento, mas essa noite tivemos uma prova de maturidade dos meus jogadores", analisou o treinador, em entrevista coletiva pós-jogo.

O treinador afirmou acreditar que o resultado é bom para a partida de volta, e que não esperava mais por parte do Porto. Segundo Allegri, a Juventus vem atuando muito bem nas últimas partidas e tem dificultado a vida dos adversários.

"Podíamos ter feito o 3 a 0, mas é um bom ponto de partida em vista do retorno em Turim. Entramos na melhor parte da temporada e devemos encará-la com vontade, inconsciência e entusiasmo. Nesse momento é difícil para qualquer equipe nos enfrentar e eles até tentaram aproveitar um episódio ou outro, mas nós temos muita qualidade e velocidade", salientou.

Massimiliano Allegri concluiu a entrevista coletiva citando a evolução do atacante croata Marko Pjaca, autor de um dos gols da vitória, e tratou de minimizar a ausência do zagueiro Leonardo Bonucci após desentendimento com o próprio treinador.

"Pjaca aos poucos começa a entender o futebol italiano. Ele tem muita qualidade e nos últimos dias, notei um crescimento espantoso nos treinamentos. Bonucci? Eu tenho ótimos defensores no elenco e se alguém não joga, outro atua em seu lugar com a mesma qualidade", finalizou.