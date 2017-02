Pjaca celebra primeiro gol pela Juventus e pede cautela para volta diante do Porto na UCL

Foto: Getty Images

Marko Pjaca fez seu primeiro gol com a camisa da Juventus nesta terça-feira (22) na vitória por 2 a 0, contra o Porto. O atacante foi responsável por ampliar o placar, após o primeiro gol ter sido marcado por Daniel Alves. Pjaca começou a partida no banco de reserva e recebeu oportunidade, após a saída de Cuadrado, aos 21 minutos do segundo tempo. O segundo jogo entre Juventus e Porto, pela Liga dos Campeões, ocorrerá no dia 14 de março, às 16h45 (de Brasília).

Pjaca falou o quanto foi importante a vitória da Juve e mostrou a felicidade em ter balançado as redes: "Estou muito feliz pelo gol, mas sobretudo pela vitória, pois foi muito importante para nós", disse ele ao Mediaset Premium.

Por ser reserva, o croata desejou ter mais tempo em campo, mas diz que está a espera do ''seu momento", para poder conseguir brilhar ainda mais: "É claro que eu quero mais tempo de jogo, mas eu continuo trabalhando como eu sempre fiz. O treinador faz as suas escolhas e estou à espera do meu momento", finalizou o atacante.

Khedira admite que a Juve "tem uma boa sensação" sobre a Liga nesta temporada

Em entrevista concedida ao "BT Sport", o volante Khedira falou sobre o bom resultado da Juventus no jogo ocorrido nesta terça-feira (22), e sobre o jogo de volta.

"Este ano eu tenho um sentimento muito bom, mas, infelizmente, sete ou oito outras equipes têm o mesmo sentimento. Eu acho que temos que trabalhar, seguir nosso caminho com muita concentração e eu acho que podemos alcançá-lo. Podemos estar felizes, porque é um resultado muito bom, mas para sermos honestos depois do primeiro cartão vermelho do Porto, tivemos de vencer este jogo", disse o volante.

"E absolutamente não acabou. Estamos felizes por esta noite, sabemos que em três semanas teremos de ter muito cuidado, pois o Porto está zangado e não tem nada a perder, então virão a Turim e tentarão vencer. Sabemos que o futebol é louco e tudo pode acontecer, como vimos ontem à noite em Manchester. Estamos focados na Serie A e na segunda mão contra o Porto", concluiu Khedira.