Daniel Alves destaca perseverança da Juventus para vencer o Porto

O lateral-direito Daniel Alves comemora seu gol na vitória de 2 a 0 da Juventus sobre o Porto, no Estádio do Dragão (Foto: Miguel Riopa/AFP/Getty Images)

A Juventus deu grande passo para a classificação às quartas de final da Uefa Champions League 2016/2017 ao vencer o Porto por 2 a 0 em pleno Estádio do Dragão, na Cidade do Porto, em Portugal, nesta quarta-feira (22). Autor do segundo gol do escrete bianconeri, o lateral-direito brasileiro Daniel Alves foi peça importante do excelente resultado obtido em território português. "Dani" elogiou a estratégia adotada pelo técnico Massimiliano Allegri e admitiu que a expulsão do lateral-esquerdo do Porto, Alex Telles, também brasileiro, decorrida aos 26 minutos do primeiro tempo, facilitou a conquista do objetivo por parte dos italianos.

"Nós fizemos um grande jogo e conseguimos um resultado importante na casa de um adversário muito complicado", comemorou Alves em entrevista à emissora de televisão italiana Mediaset Premium.

O jogador admitiu que foi difícil quebrar o ferrolho dos donos da casa, mesmo com a vantagem numérica, e enalteceu a paciência de seus companheiros para largar na frente na eliminatória. "Achei que a expulsão (de Alex Telles) realmente nos ajudou. Ficamos com a posse da bola, mas era difícil encontrar uma brecha", comentou.

Os portistas suportaram a pressão do adversário até os 27 minutos da etapa complementar, quando Pjaca abriu o placar. Daniel Alves deu números finais à peleja dois minutos mais tarde.

Mesmo com a vantagem relativamente confortável de sua equipe, o lateral se mostra cauteloso em relação ao futuro da Vecchia Signora na competição europeia. "Nessas competições nunca tem algo decidido, mesmo quando oesultado é favorável", pontuou.

Os últimos 90 minutos do embate entre Zebras e Dragões estão agendados para as 16h45, horário de Brasília, do dia 14 de março, uma terça-feira. O palco do ato final das oitavas da Champions League será o Juventus Stadium, em Turim, na Itália. A Juve de Allegri pode perder por até um gol de diferença que avança de fase. Já a equipe treinada por Nuno Espírito Santo tem a difícil missão de vencer a Juventus em solo italiano por três gols de diferença - ou até mesmo por dois gols de diferença, desde que balance as redes, no mínimo, três vezes - para se classificar. Uma vitória de 2 a 0 do Porto leva o jogo à prorrogação.