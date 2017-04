Após noite mágica contra Barcelona, Dybala tem contrato renovado pela Juventus

Com contrato renovado, Dybala passa a ganhar € 7 milhões por ano (Foto: Laurent Lairys/Action Plus via Getty Images)

Dois dias depois de haver marcado dois gols contra o Barcelona em jogo pela Uefa Champions League, o atacante Paulo Dybala, de 23 anos, renovou contrato com a Juventus por mais cinco temporadas. O anúncio ocorreu na manhã desta quinta-feira (13), em comunicado oficial no site do clube.

Com a extensão contratual, ‘La Joya’ terá um significativo aumento de salário, passando a ganhar € 7 milhões anuais. O novo acordo entre Dybala e Juventus é benéfico também ao Palermo, ex-clube do jogador. A agremiação rosanera receberá € 8 milhões, em quatro parcelas a começarem a ser pagas a partir da temporada 2018/19, como parte do negócio que levou o atleta a Turim.

“Estou muito orgulhoso e feliz por estar neste clube”, afirmou Dybala, ao canal oficial da Juventus no YouTube. “É difícil imaginar que tantas coisas positivas possam acontecer de uma só vez. Esta é uma semana cheia de emoções especiais para mim. Estou extremamente feliz com o que eu consegui alcançar e o que eu estou fazendo para essa equipe, esse clube e esses torcedores”, completou.

Dybala ainda desconversou sobre os elogios que recebeu do goleiro Gianluigi Buffon, que acredita que o atacante poderá ser eleito o melhor jogador do mundo no futuro. “É difícil dizer”, esquivou-se. “Estou grato pelos comentários, mas acho que ainda é muito cedo. Ainda tenho muito a fazer, então agradeço ao Gigio [apelido de Buffon], mas eu quero continuar trabalhando duro, jogando o melhor que eu posso e ganhando troféus com esse clube”, finalizou.

Dybala começou a carreira no Instituto, da segunda divisão da Argentina, no ano de 2011. Transferiu-se ao Palermo em 2012, onde se destacou e entrou na rota da Juventus. Desde a temporada 2015/16 defendendo a Vecchia Signora, marcou 39 gols e forneceu 17 assistências em 82 jogos.