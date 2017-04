Com pênalti duvidoso no fim, Empoli impõe primeira derrota da Fiorentina em casa na Serie A

Contra todos os prognósticos, o Empoli derrubou a Fiorentina fora de casa no dérbi da Toscana e respirou na luta contra o rebaixamento na Serie A. Em jogo com gols polêmicos, El Kaddouri abriu o placar, Tello empatou para a Viola e, nos acréscimos, o ex-capitão do time de Florença, Pasqual, converteu pênalti muito duvidoso garantindo a vitória dos visitantes, que não triunfavam no Artemio Franchi a mais de 20 anos.

Com sua primeira derrota em casa em toda a Serie A, a Fiorentina para nos 52 pontos e fica a seis no Milan, 6º colocado. Já o Empoli volta a vencer após oito rodadas, sobe aos 26 pontos e abre cinco para o Crotone, primeiro time da zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, a Fiorentina joga suas últimas fichas na busca por uma vaga na Europa League diante da Internazionale, novamente em casa, no sábado (22), às 15h45. Já o Empoli visita o outro time da cidade, o Milan, no domingo (23), às 10h.

Empoli aproveita espaços e falhas para sair na frente

Com uma escalação bem ofensiva, até pela necessidade de vencer, a Fiorentina tentou pressionar desde o início e logo aos 5, Chiesa bateu forte de dentro da área, Skorupski salvou e Tello ficou livre para abrir o placar, mas perdeu de forma inacreditável. Com um time voltado para o ataque, a Viola deixou espaço ao Empoli, que também chegava com frequência.

Aos 8, Krunic ficou de frente para o gol e conseguiu bater tirando de Tatarusanu, mas Bernardeschi salvou em cima da linha. Na sequência, após cobrança de escanteio, Thiam ficou com a bola dentro da área, porém tocou para fora de pé esquerdo.

Mesmo tendo muita posse de bola - 64% -, a Viola não conseguiu manter o ritmo inicial de pressão e, apesar do alto número de finalizações - 10 a 7 para os mandantes -, não foram muitas as vezes que Skorupski teve que fazer grandes defesas.

Em situação menos desconfortável do que se esperava, até pela distância na tabela e pela fase dos times, o Empoli ainda conseguiu um prêmio aos 37. Após cruzamento da direita de Thiam, Tatarusanu espalmou a bola para o meio da área e El Kaddouri aproveitou o presente para bater de canhota e abrir o placar no dérbi toscano.

Os minutos finais foram de domínio na posse de bola para a Fiorentina, mas os erros nas tomadas de decisão, principalmente de Tello e Saponara, mataram muitos dos ataques dos mandantes. Bernardeschi até teve uma finalização da entrada da área aos 45, mas o goleiro do Empoli segurou sem problemas e garantiu a vantagem dos visitantes para o intervalo em Florença.

Viola pressiona, empata, mas leva gol de ex-capitão nos acréscimos

A Fiorentina não começou a segunda etapa de forma muito inspirada, mas o jogo se tornou mais aberto que os 45 iniciais. Aos 2, após jogada individual, El Kaddouri avançou pela esquerda, tirou de Tomovic e bateu colocado, mas Tatarusanu afastou de soco. Já aos 6, Tello avançou pela esquerda, deixou Veseli no chão e cruzou rasteiro para Bernardeschi, que apareceu livre e bateu de primeira, mas em cima de Skorupski.

Aos 14, depois de grande lançamento de Valero, Tello partiu para cima de Veseli e bateu rasteiro, mas o goleiro pegou sem dificuldades. Só após as entradas de Ilicic e Babacar nas vagas de Bernardeschi e Saponara levantaram o nível da Fiorentina. E, aos 20, Ilicic deu grande passe por elevação para Valero, que, em impedimento, ajeitou para Tello tirar da defesa com um chute no ângulo e empatar o jogo.

Na bola parada, o Empoli voltou a assustar. Aos 25, El Kaddouri levantou para escanteio em cobrança de escanteio e Thiam desviou na primeira trave, mas Tatarusanu salvou. No minuto seguinte, após levantamento de Tello, a zaga tirou parcialmente e Chiesa bateu cruzado, mandando muito perto da trave do Empoli. Quatro minutos depois, Ilicic bateu falta de longa distância e carimbou o travessão de Skorupski.

Os minutos finais foram de domínio territorial da Viola, que rondou a área do Empoli e, mesmo sem grandes chances, pressionava em busca do resultado, enquanto o técnico dos visitantes fazia alterações para segurar o resultado que já era interessante. Mas, aos 47, Pucciarelli fez jogada individual na entrada da área e foi desarmado por Borja Valero. Inicialmente Paolo Mazzoleni indicou que nada aconteceu, mas atendeu a indicação do árbitro adicional e marcou o pênalti. O ex-capitão da Fiorentina, Pasqual, que defendeu o clube por 11 anos, cobrou bem no canto direito, e, apesar de se esticar, Tatarusanu não evitou o gol da vitória visitante.

Foi a primeira vitória do Empoli em oito jogos, tirando a invencibilidade da Fiorentina em casa na Serie A. Indignados com o pênalti marcado, os jogadores da Viola partiram para cima do árbitro para reclamar e Kalinic ainda foi expulso, completando um dia para esquecer da Viola em Florença.