Roma peca nas finalizações, empata com Atalanta e se distancia da liderança

Jogando no estádio Olímpico, neste sábado (15), a Roma não saiu de um simples empate por 1 a 1 com a Atalanta, em partida válida pela 32ª rodada da Serie A. A equipe bergamasca abriu o placar com Jasmin Kurtic, aos 22 minutos de jogo. O gol de empate do clube da capital saiu aos 55 minutos da etapa final, com Edin Dzeko.

O empate saiu com um gosto de derrota para a Roma, pois com 72 pontos, os giallorossi se distanciaram ainda mais da liderança do campeonato italiano, já que a Juventus venceu o Pescara fora de casa. A vantagem da Vecchia Signora na liderança subiu para oito pontos. Por outro lado, graças aos outros resultados, a Atalanta conseguiu se manter na quinta colocação, com 60 pontos, dois a mais em relação ao Milan, que empatou no derby della Madonnina e ajudou a La Dea.

Na 33ª rodada, a Roma irá visitar o Pescara, no dia 24, que vem brigando para não cair. Já a Atalanta recebe em casa no próximo sábado (22) o time do Bologna, que também está na parte de baixo da tabela.

Roma pressiona Atalanta, mas visitantes ficam em vantagem

Jogando em casa e precisando da vitória, foi o dever da Roma pressionar a Atalanta e sair com os três pontos do estádio Olímpico. Mas nos primeiros minutos foram os visitantes que chegaram mais perto de abrir o placar. Franck Kessié, Andrea Petagna e Jasmin Kurtic arriscaram a gol na tentativa de sair com o um a zero no marcador logo no começo, mas nenhuma delas assustaram o goleiro Wojciech Szczesny. A Roma respondeu com Edin Dzeko e Federico Fazio em bolas paradas, mas também sem grandes efeitos.

Aos 22 minutos, a equipe da casa perdeu a bola no meio de campo, a rápida equipe da Atalanta iniciou o contra-ataque pelo lado esquerdo, Andrea Conti cruzou rasteiro e Jasmin Kurtic se desmarcou e emendou um forte chute no canto do goleiro da Roma.

Com o gol, a Atalanta relaxou e passou a se defender mais, recebeu o forte ataque giallorosso com tudo. Tirando os arremates que foram longe do gol e as defesas do goleiro reserva da La Dea, Pierluigi Gollini, a Roma não fez muita coisa e os visitantes conseguiram segurar com firmeza e solidez a vitória parcial.

Dzeko empata, e jogo termina empatado

A Roma voltou para o segundo tempo como terminou o primeiro, pressionando a Atalanta. Aos 50 minutos finalmente a defesa bergamasca foi furada. Após escanteio afastado com um chutão pela defesa da Atalanta, Radja Nainggolan cruzou de longe, a linha de impedimento da La Dea falhou, Mohamed Salah aproveitou o erro e tocou de cabeça para Edin Dzeko empurrar para a rede.

Após o gol, a Atalanta resolveu se defender mais ainda, porém, a Roma abusou dos gols perdidos. Apesar das boas assistências de Diego Perotti e Mohamed Salah, os jogadores Daniele De Rossi, Edin Dzeko, Radja Nainggolan, Antonio Rüdiger e Kevin Strootman frustraram na frente da meta e perderam grandes oportunidades de virar.

Francesco Totti e El Shaarawy entraram na tentativa de criarem jogadas ofensivas, mas com a falta de pontaria dos jogadores giallorossi, a Atalanta conseguiu arrancar o empate e prejudicar a Roma, que saiu do estádio Olímpico com sentimento de derrota.