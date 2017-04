Venezia empata com Fano, garante título da Serie C e retorna à B italiana após 12 anos

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 35ª rodada da chave B da Serie C italiana 2016/17, realizado no estádio Pier Luigi Penzo, em Venezia, Itália.

Neste sábado (15), em partida válida pela 35ª rodada da Serie C, o Venezia empatou por 1 a 1 em casa diante do Fano, e garantiu o título do grupo B da terceira divisão do futebol italiano. O gol da equipe arancioneroverde foi marcado pelo artilheiro Stefano Moreo, enquanto Lorenzo Capezzani empatou para os granata.

Faltando três rodadas para o final, apesar do empate, a derrota do vice-líder Parma diante do Bassano Virtus tirou qualquer chances dos gialloblu tirarem o título do Venezia, que chegou aos 78 pontos e abriu 12 pontos de vantagem. Já o Fano é o vice-lanterna com 32 pontos, quatro pontos a frente do lanterna Ancona, e ainda corre riscos de ser rebaixado diretamente sem disputar os play-offs de rebaixamento.

O já campeão Venezia volta a campo no dia 23, quando irá enfrentar o Gubbio, fora de casa. No mesmo dia, o Fano irá receber em casa o Modena, que também briga para se afastar da zona de rebaixamento e dos play-offs.

Resumo do Jogo

Os venezianos lotaram o estádio Pier Luigi Penzo, assim como o presidente Joe Taccopina havia pedido alguns dias antes do confronto. O Venezia controlou a partida e foi quem mais criou oportunidades de gol. Domizzi e Modolo deram esperanças de balançar as redes, mas um por falta de pontaria e outro por causa de uma bela intervenção do goleiro do Fano, não conseguiram abrir o placar imediatamente no começo de jogo.

Após tantas tentativas, finalmente o gol. Falzenaro fez boa jogada individual pela direita, cruzou rasteiro e Moreo estava lá para concluir a gol e abrir o marcador, explodindo de alegria o estádio Pier Luigi Penzo.

No segundo tempo, em uma das raras oportunidades do Fano, Melandri cruzou na área e Capezzani, dominou, chutou, a bola desviou nos jogadores do Venezia e morreu dentro do gol. Após sofrer o gol, os arancioneroverdi pressionaram atrás gol, mas o máximo que conseguiram foi uma bola na trave. Em contrapartida não importava mais, com a derrota do Parma, o Venezia se tornou campeão do grupo B da Serie C e volta à Serie B após 12 anos de ausência.