Napoli vence Udinese com facilidade e diminui distância para vice-líder Roma

Neste sábado (15), pelo fechamento da 32a rodada da Serie A, com gols no segundo tempo, o Napoli venceu a Udinese por 3 a 0, com facilidade, apesar dos gols terem saído somente na segunda etapa, com destaque para os gols de Mertens, Allan e Callejón.

Com o resultado, o Napoli se manteve na terceira posição, com 70 pontos, mas agora diminuiu a sua distância para a vice-líder Roma em dois pontos. Já a Udinese, permanece na 11ª posição com 40 pontos. Na próxima rodada, no domingo (23), o Napoli vai a Reggio Emilia enfrentar o Sassuolo, enquanto a Udinese enfrenta o Cagliari, em casa, no mesmo dia.

Primeiro tempo de poucas ações

Foi um primeiro tempo de poucas oportunidades concretas, mas um domínio absoluto do time napolitano em meio ao ótimo público no San Paolo. Nos primeiros minutos, o Napoli até criou duas boas chances. Primeiro em chute de fora de Hamsik, aos sete minutos, que foi pra fora. E depois, em chute de Mertens aos 13, que Karnezis defendeu em dois tempos.

A Udinese não ameaçava, mas simplesmente fazia um muro defensivo a um Napoli que parecia não estar em um de seus melhores dias. E ainda assim, os napolitanos geraram perigo, quando aos 40 minutos, após escanteio, Albiol subiu sozinho e cabeceou pra fora, por cima do gol. Foi a última chance da primeira etapa.

Napolitanos resolvem a partida na segunda etapa

Logo aos três minutos, o Napoli tratou logo de colocar as coisas em ordem: após lançamento em profundidade de Jorginho, Mertens recebeu sozinho e tocou na saída de Karnezis para abrir o placar para os napolitanos.

O Napoli teve boa chance aos 7, em chute de fora de Jorginho, mas a partir dali, até que os friulianos foram a frente. Passaram a arriscar mais, a ameaçar a meta defendida por Reina. E aos 16, tiveram sua melhor chance: em cruzamento na área, Zapata subiu sozinho, e acertou a trave de Reina.

O castigo para a Udinese veio rápido demais, e se os bianconeri ameaçaram a lei do ex, os azzurri confirmaram-a, quando aos 18, Allan tomou a bola de Heurtaux, avançou e mandou a bomba para ampliar o placar, marcando o seu primeiro gol na temporada, não festejado por ser contra o seu ex-time.

E logo os napolitanos ampliariam a vantagem: aos 27 minutos, após jogada individual de Insigne, o baixinho toca de calcanhar, mas Karnezis defende, no rebote, Callejón aproveita e bate cruzado pra fazer o San Paolo festejar mais uma vez um gol do Napoli.

Os dois times até o final da partida tiveram cada um uma boa chance. Primeiro os napolitanos, quando aos 38, Callejón recebeu na direita e cruzou, mas a bola passou por Milik, que vinha sozinho pra completar o cruzamento. O mesmo Callejón foi quem gerou a melhor chance da Udinese, quando aos 46, após falta cobrada, o espanhol desviou pro próprio gol, mas Reina tratou de colocar a bola pra escanteio. Após o apito final, festa napolitana pela vitória e pela luta cada vez mais viva pelo segundo lugar.