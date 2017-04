Agente descarta Luiz Gustavo no Milan, mas clube age rápido e intensifica interesse em Fàbregas

Fàbregas pode deixar o Chelsea para atuar na Itália (Foto: Catherine Ivill - AMA/Getty Images)

Adquirido pelo investidor chinês Yonghong Li na semana passada, o Milan promete movimentar o próximo mercado de transferências. Agora com dinheiro em caixa para investir em grandes contratações, a nova direção do clube já começa a se mexer buscando reforçar o elenco do técnico Vincenzo Montella. Segundo a imprensa italiana, o primeiro nome que surgiu na pauta milanista após a venda foi o de Luiz Gustavo, volante do Wolfsburg.

Porém, o chefe da agência que representa o jogador teuto-brasileiro rechaçou qualquer tipo de conversa com o Milan. “A verdade é que não há negociação para Luiz Gustavo ir ao Milan. Simplesmente é uma mentira. Luiz Gustavo não está em negociações com o Milan”, garantiu Roger Wittmann, diretor da agência Rogon, ao site CalcioMercato.com.

Luiz Gustavo encerra novela e é oficialmente cidadão alemão

Com essa negativa, então, a cúpula do Milan voltou suas atenções a Cesc Fàbregas, meio-campista do Chelsea. Segundo os veículos Daily Star e CalcioMercato.com, os novos proprietários do clube apostam em Fàbregas como o jogador para liderar uma revolução no San Siro. O atleta espanhol, de 29 anos, custaria € 25 milhões aos cofres da agremiação, e seu salário atinge a casa dos € 4,5 milhões (além de bônus) por ano.

Fàbregas perdeu espaço no Chelsea de Antonio Conte nesta temporada, onde começou como titular em apenas nove partidas da Premier League e foi reservas em outras 14. O meio-campista já havia sido especulado no Milan no início da atual temporada.

Morata no Milan?

A edição desse domingo (16) do jornal italiano La Repubblica banca que o atacante Álvaro Morata, do Real Madrid, é o sonho da nova diretoria do Milan. De acordo com a imprensa espanhol, o jogador, que atuou de 2014 a 2016 na Juventus, deve deixar o clube de Madri ao fim da atual temporada.