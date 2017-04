Apesar da campanha irregular, presidente do Sassuolo garante permanência de Di Francesco

Foto: Getty Images

Nesta quarta-feira (19), o presidente do Sassuolo, Giorgio Squinzi, negou em entrevista cedida a Rádio CRC, que o treinador Eusebio Di Francesco estaria de saída dos Neroverdi. Devido a campanha irregular na Serie A quem vem fazendo a equipe da região da Emília-Romagna, vários outros clubes sondaram o técnico de 47 anos, principalmente a Roma.

Na entrevista, Squinzi defendeu a permanência de Di Francesco, alegando que o comandante irá continuar no Sassuolo e que ele tem contrato para ser cumprido com uma cláusula milionária.

"Se Di Francesco está indo embora? Absolutamente que não. Estamos prontos para qualquer coisa, mas as fantasias jornalísticas não devem ser tomadas pelo seu valor nominal. Não se esqueça que Di Francesco tem um contrato e uma cláusula de liberação de € 3 milhões, então eu acho que nosso projeto terá continuidade", avaliou o presidente.

"Esperamos que possamos manter todos os nossos melhores jogadores para a próxima temporada e desempenhar um papel importante que já estamos acostumados a fazer", concluiu.

Comparando a campanha da temporada passada com a atual, o Sassuolo está muito abaixo do esperado. Os comandados de Eusebio Di Francesco estão na 15ª colocação com 35 pontos, mas apesar da proximidade com a zona de rebaixamento, os Neroverdi não correm riscos de serem rebaixados, já que possui 14 pontos de distância do Crotone, clube que abre a zona da degola.

Na última rodada, o Sassuolo encerrou um grande jejum sem vitórias ao bater a Sampdoria, por 2 a 1, jogando em casa. Na próxima rodada, os Neroverdi vão ter uma dura partida contra o Napoli, no próximo domingo (23).

DI Francesco foi jogador profissional, atuou como meio-campista e teve passagens por Empoli, Roma, Lucchese Libertas, Piacenza e Perugia. Como treinador, iniciou a carreira em 2008 no Virtus Lanciano, passando posteriormente por Pescara e Lecce. Eusebio, que é pai do atacante Federico Di Francesco, do Bologna, está no Sassuolo desde 2012.