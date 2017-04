Bonucci festeja classificação da Juventus às semifinais da UCL: "Agora terão medo"

Google Plus

(Foto: NurPhoto/Getty Images)

Evitando qualquer risco de presenciar uma nova remontada histórica, a Juventus empatou sem gols com o Barcelona na tarde de quarta-feira (19) no Estádio Camp Nou. Como havia goleado os catalães na semana passada, a Velha Senhora garantiu-se na fase semifinal da Uefa Champions League.

Um dos destaques da equipe bianconeri nas duas partidas, o zagueiro Leonardo Bonucci elogiou o desempenho do setor defensivo na Catalunha. "Sabíamos que eles pressionariam desde o início, e correriam automaticamente alguns riscos atrás, mas fomos unidos e compactos. Acreditamos em nós mesmos. Ganhar uma partida marcando três gols frente à uma equipe como é o Barcelona, e depois ser sólido para manter-se intacto no Camp Nou prova nosso valor. Agora faltam dois passos", declarou ao Mediaset Premium.

"Acredito que deveríamos até ter feito uma melhor partida quando tivemos oportunidades lá na frente. Criamos várias chances. Mas merecemos aplausos e vamos evoluindo cada vez mais, a cada jogo, seja contra o Barcelona ou contra o Pescara. Sempre é um processo de crescimento, agora todos terão que se preocupar com a Juventus", acrescentou.

Em cinco jogos disputados longe de Turim nesta edição da UCL, a Juve sofreu apenas um gol

Sobre seu próximo adversário na competição, Bonucci evitou falar sobre qualquer tipo de 'preferência'. "Acho que o fato não é quem não queremos enfrentar, mas sim, que todos os outros três times não querem pegar a Juventus. Invocamos o medo agora e nós provamos para nós mesmo que o único objetivo é chegar à final em Cardiff", ressaltou.

Por fim, o zagueiro comentou sobre a troca de camisas com Lionel Messi ao término da partida. "Foi um prazer ter a camisa do melhor jogador do mundo, por isso vai ser uma grande lembrança para a minha coleção pessoal. Meu filho ficará muito feliz", concluiu.

Com seu objetivo temporariamente concluído na UCL, a Juventus agora volta a focar na Serie A. Visando manter os oito pontos de vantagem na ponta da tabela, os comandados de Massimiliano Allegri recebem o Genoa em Turim. O conjunto genovês venceu a Juve no primeiro turno por 3 a 1.