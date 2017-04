Mesmo com classificação garantida na UCL, Allegri acredita que Juventus pode melhorar

Google Plus

Nesta quarta-feira (19), a Juventus segurou o Barcelona no Camp Nou e garantiu sua vaga para as semifinais da Uefa Champions League. Após ter vencido por 3 a 0 na Itália, a Vecchia Signora mostrou o por que de ter a melhor defesa da competição, ao empatar sem gols com o clube catalão. Mas apesar da boa fase que a Juve vem passando, o técnico Massimiliano Allegri, em entrevista à Mediaset Premium, ressaltou a importância de não estagnar e buscar melhorar o futebol da equipe de Turim.

Com uma linha de quatro defensores, a Juventus se defendeu muito bem no Camp Nou, permitindo que o Barcelona conseguisse arrematar ao gol de Gianluigi Buffon pouquíssimas vezes. Em contrapartida, apesar do futebol apresentado pela Vecchia Signora ter sido muito convincente aos olhos de Allegri, o técnico italiano não se deu por satisfeito e frisou a importância de melhorar ainda mais o jogo bianconero.

"Temos que cumprimentar os rapazes por tudo o que estão fazendo nesta temporada. É um passo à frente, uma qualificação merecida contra um adversário de nível superior. Fizemos muito bem defensivamente, menos no ataque, onde não conseguimos aproveitar o máximo de contra-ataques muito promissores. Estávamos sob pressão, que é normal aqui, mas foi um passo decisivo na estrada para Cardiff", avaliou o comandante.

"O Barcelona não conseguiu marcar gols em duas partidas, é quase inédito. Os rapazes precisam perceber que eles podem jogar ainda melhor e estamos melhorando lentamente. Mas vale ressaltar que não devemos ficar à frente de nós mesmos, é certo sentir entusiasmo, mas amanhã precisamos nos concentrar na Serie A. Se haverá celebrações? Bem, é o momento decisivo da campanha, estes rapazes têm um grande senso de dever e profissionalismo. O que eu mais gosto é que eu não preciso dizer-lhes sobre isso", elogiou Allegri.

"Sobre o jogo, deveríamos ter sido mais calmos e mais nítidos ao realizar as jogadas, mas não é fácil fazer isso aqui, pois o Barcelona é uma equipe completamente diferente em casa. Eles movem a bola ao redor tão rapidamente e só um grande clube como a Juventus poderia ter se classificado diante deles", comentou.

"Estou feliz com o que os rapazes estão fazendo, mas o objetivo não é manter a forma atual, em vez disso, precisamos melhorá-la. Todo o elenco foi extraordinário esta noite e quando Andrea Barzagli entrou, senti que poderíamos estar jogando o dia inteiro que não levaríamos nenhum gol", concluiu Allegri.