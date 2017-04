Ex-alvo do Milan, Rodrigo Bentancur é anunciado pela Juventus

Google Plus

Bentancur e Giuseppe Marotta, diretor geral da Juventus (Foto: Divulgação/Juventus)

A Juventus anunciou, nesta sexta-feira (21), a contratação do meio-campista Rodrigo Bentancur, de 19 anos, junto ao Boca Juniors. O jogador uruguaio custou € 9,5 milhões aos cofres da Vecchia Signora e assinou contrato por cinco temporadas.

Em comunicado oficial, o clube italiano informou que o valor da compra pode aumentar durante a vigência do contrato caso o jogador cumpra um determinado número de partidas oficiais. O Boca Juniors terá direito a receber 50% do que a Juventus lucrar em uma possível venda futura do jogador.

Em 2016, o Milan chegou a oferecer € 14 milhões ao clube argentino para levar Bentancur, mas a proposta foi recusada. Isso ocorreu porque o Boca havia fornecido à Juventus a prioridade pela contratação do meio-campista em uma negociação que envolveu o retorno de Carlos Tévez à La Bombonera, em junho de 2015. Além disso, a oferta do Milan não incluía porcentagens sobre em uma venda futura do uruguaio.

Nascido em 25 de junho de 1997, em Nueva Helvecia, no Uruguai, Bentancur cresceu no setor juvenil do Peñarol, antes de se transferir, aos 14 anos, para o Boca Juniors, da Argentina. Meio-campista que sabe usar os dois pés, ele estreou pelo time principal xeneize em abril de 2015, ainda com 18 anos.

Em sua primeira temporada pelo Boca Juniors, Bentancur conquistou o Campeonato Argentino e a Copa Argentina. Na temporada 2016/17, o jovem atleta disputou 17 jogos e foi convocado para a Seleção Uruguaia Sub-20, onde ajudou a Celeste a ganhar o título sul-americano da categoria, com oito jogos disputados e um gol contra a Bolívia.

Apesar dos 184cm de altura, Bentancur é um jogador que pode atuar em todas as funções do meio-campo: desde papel de primeiro volante, atuando à frente da defesa, até como armador da equipe, servindo os companheiros no ataque.