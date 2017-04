Serie A terá tecnologia de vídeo a partir da próxima temporada

Foto: Shaun Botterill/Fifa/Getty Images

O futebol italiano ganhou novidades. Nessa sexta-feira (21) foi oficialmente anunciado o novo recurso à disposição dos árbitros na Serie A. A partir da temporada 2017/18, o sistema VAR (árbitro assistente de vídeo) passará a ser utilizado nos estádios da elite do futebol nacional. A medida vem após uma muito boa experiência com a tecnologia do goal-line, usada para determinar se a bola realmente ultrapassou a linha do gol ou não, desde a edição passada da liga.

Outro detalhe claro é a tentativa dos cartolas do Belpaese no sentido de valorizar o produto local – o que ocorre há no mínimo três anos. Fora os altos investimentos em auxílios ao árbitro principal, recentemente também foi aplicado dinheiro para a modernização das transmissões pela TV e maior profissionalização dos meios digitais da Serie A. Uma tentativa evidente de voltar a competir contra as atuais três grandes ligas europeias: a inglesa, a espanhola e a alemã.

"Começaremos com a VAR a partir da primeira rodada do próximo campeonato, antecipando isso em uma temporada", disse Marcello Nicchi, responsável maior pela arbitragem italiana, ao final de uma reunião da FIGC (Federação Italiana de Futebol, em tradução livre). "Esperamos ainda a autorização da International Board, então não teremos [a tecnologia] para a final desta Copa Itália", adiantou o dirigente.