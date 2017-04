Técnico do Milan exalta Aubameyang e busca reforços baseados em método de jogo

Aubamenyang pode ser alvo do Milan na próxima janela de transferências (Foto: Alex Grimm/Bongarts/Getty Images)

Em entrevista coletiva neste sábado (22), o técnico do Milan, Vincenzo Montella, exaltou o atacante Pierre-Emerick Aubameyang, do Borussia Dortmund, que vem sendo especulado para reforçar os rossoneri na próxima temporada. Mas o comandante deixou claro que buscará contratações de jogadores fundamentadas em seu método de jogo.

Na última quarta-feira (19), Montella e o diretor esportivo do Milan, Massimiliano Mirabelli, assistiram à partida entre Monaco e Borussia Dortmund, no Stade Louis II, pelo duelo de volta das quartas de final da Uefa Champions League. O treinador garantiu que a visita ao estádio do Monaco não foi apenas para ver de perto Aubameyang e Kylian Mbapppé, destaque do time monegasco.

“Eles [Aubameyang e Mbappé] são dois grandes jogadores, mas em campo havia tantos outros jogadores bons. Nós fomos ver a uma partida juntos para conhecer uns aos outros”, disse Montella, sobre o novo diretor esportivo rossonero. “Eu não quero fazer uma lista [de reforços]. Haverá um orçamento. Você está escolhendo um método de jogo, e, de acordo com o que procura, há reforços que podem ser úteis. O módulo pode trocar, mas não o método, que é o que eu quero fazer em campo”, frisou.

Nomes de vários jogadores passaram a ser cogitados no Milan depois que o clube foi vendido ao investidor chinês Yonghong Li por € 740 milhões (cerca de R$ 2,5 bilhões na cotação atual). De acordo com a imprensa italiana, a agremiação de Milão teria que pagar € 60 milhões ao Borussia Dortmund para ter Aubameyang de volta ao San Siro. O atacante gabonês, que tem contrato com o time alemão até junho de 2020, iniciou sua carreira nas categorias de base do Milan.

A equipe vermelha e preta de Milão entra em campo neste domingo (23), às 10h, para enfrentar o Empoli, no San Siro, pela 33ª rodada da Serie A.