Icardi marca três, mas Fiorentina vence Internazionale em jogo de nove gols

Neste sábado (22), Fiorentina e Internazionale fizeram um grande duelo no estádio Artemio Franchi, em Florença, pela 33ª rodada da Serie A, que terminou com a vitória da Viola, por 5 a 4. Os gols dos vencedores foram anotados por Babacar (duas vezes), Vecino (duas vezes) e Astori. Já os visitantes marcaram com Icardi (hat-trick) e Perisic.

Com o resultado, a Viola encosta no rival na tabela de classificação, mas se mantém na oitava posição, com 55 pontos. A Inter, por sua vez, estaciona na sétima colocação, com 56 pontos, e vai ficando longe das vagas para a Uefa Europa League.

Na próxima rodada, a Fiorentina visitará o Palermo, no Renzo Barbera, domingo (30) que vem. A Inter, por sua vez, terá um difícil confronto diante do Napoli, no San Siro, também no domingo.

Jogo movimentado e com reviravoltas

Tomovic tenta tirar a bola de João Mário (Foto: Gabriele Maltinti/Getty Images)

As duas equipes iniciaram o primeiro tempo com seus esquemas usuais. A Fiorentina com seu 3-4-2-1 com muita posse de bola e jogada pelas laterais; já a Inter com o 4-2-3-1 baseado em marcação na saída de bola em muitas vezes, mas extremamente vertical quando tem a bola.

E os nerazzurri começaram melhor em campo e logo com um minuto, Perisic arriscou um chute da meia-lua, mas mandou por cima. Poucos minutos mais tarde, João Mário aproveitou rebote na entrada da área e tentou o arremate, mas a defesa conseguiu abafar e Tatarusanu fez a defesa. A Viola mostrou reação aos oito minutos, quando Babacar fez jogada pelo meio e tocou para Milic que cruzou na área e Bernardeschi, meio desajeitado, cabeceou pra fora.

Aos poucos, a Fiorentina, que mal conseguia sair jogando nos primeiros minutos da partida, seguia crescendo em campo dominando as ações e com mais posse de bola. E de tanto insistir, a Viola abriu o placar depois de bela jogada de Borja Valero que abriu a jogada na esquerda, Milic cruzou rasteiro e Vecino completou para o gol.

Parecia que os donos da casa iriam dominar a partida e quem sabe ampliar, mas o gol fez a Internazionale acordar novamente no jogo e aos 27 minutos, Perisic fez grande jogada no meio de campo e lançou Candreva, que aplicou belo drible em Astori e rolou de novo para o croata que em meio a dois defensores, conseguiu finalizar para o fundo do gol.

Alguns minutos depois, João Mário recuperou bola no meio de campo e lançou em profundidade o artilheiro Icardi que ganhou na corrida de Sanchez e não perdoou, virada nerazzurra.

No final, ainda deu tempo de Handanovic fazer duas grandes defesas: primeiro em chute forte de Borja Valero, o goleiro foi no ângulo buscar, depois, em cabeçada de Miranda contra, mas o esloveno foi decisivo e espalmou para escanteio.

Nova virada, muitos gols e vitória da Fiorentina

Vecino e Badelj comemoram gol de Astori (centro) (Foto: Gabriele Maltinti/Getty Images)

A segunda etapa começou diferente da primeira, com a Fiorentina pressionando a Inter em seu campo de defesa, muito por conta do resultado que precisava ser revertido.

E a chance chegou logo no início, D'Ambrosio agarrou Babacar na área e a arbitragem não teve dúvidas: pênalti. Na cobrança, Bernardeschi cobrou bisonhamente, tentando uma cavadinha muito mal sucedida e Handanovic defendeu o chute.

Após o acontecimento, Sousa decidiu tirar o jovem italiano pra colocar Ilicic, uma mudança que se revelaria muito importante para o restante do jogo, pois o esloveno deu outra mobilidade ao sistema ofensivo do time e a pressão da Fiorentina aumentou com sua entrada.

E em um escanteio, Borja Valero levantou na área, Astori ganhou disputa aérea e cabeceou firme para o fundo do gol. Um minuto depois, a Viola recuperou bola no meio de campo, Borja Valero e Vecino fizeram bonita tabela e o uruguaio disparou um chute no cantinho do goleiro para virar novamente o placar no Artemio Franchi.

A partir desse momento, a Inter tentou voltar ao jogo, mas estava completamente perdida em campo e amplamente dominada pela Fiorentina que se acertou em campo e era muito mais lúcida. E em um contra-ataque, Ilicic lançou Babacar que encarou Medel e deu um toque sutil e rasteiro, mandando para o fundo do gol.

Pioli tentou mudar e deixar seu time mais ofensivo, colocando Eder e Brozovic e mudando o esquema para o 3-4-3, mas que deixava muitos espaços para o contra-ataque adversário. O quinto gol saiu justamente em um deles, quando Tello fez jogada pela direita e rolou na área para Babacar, que de frente para o gol, só empurrou para as redes. O atacante ainda teria a chance de marcar mais um, mas finalizou ao lado do gol.

Quando as coisas pareciam perdidas, a Inter marcou um gol com Icardi que recebeu na área, girou rapidamente e a bola ainda bateu na trave antes de entrar. Minutos depois, o centroavante argentino cabeceou para o fundo das redes após escanteio batido e deu esperanças para um inesperado empate. Já no minuto final, Astori salvou em cima da linha um chute de D'Ambrosio e o resultado se manteve até o apito final do árbitro.